Desarticulat un grup que oferia immigrants irregulars per a la recollida de la fruita a Ponent i la Franja

La Guàrdia Civil ha detingut quatre persones per la presumpta participació en diversos delictes contra els drets dels treballadors, tràfic d'éssers humans amb fins d'explotació laboral i pertinença a organització criminal. Des del mes de maig passat, agents de la Comandància Osca, després de rebre una sèrie de denúncies, van iniciar la investigació sobre dues empreses que oferien immigrants irregulars sota la suposada empara d'empreses de treball temporal (ETT) en plena campanya fructícola. Els suposats autors, sota una suposada “legalitat”, oferien les seves empreses des de l'any 2023 als agricultors locals de les províncies d'Osca i Lleida, la cessió de treballadors per a la recollida de la fruita.

Els agents, en el transcurs de la investigació, van esbrinar que components dels esglaons inferiors de l'organització criminal captaven en diferents punts del territori les seves víctimes, preferentment de nacionalitat senegalesa i pakistanesa, aprofitant la precarietat, vulnerabilitat i estada irregular en la que es trobaven, oferint-los ofertes de treball en diferents campanyes de recollida de fruita a Espanya.

Així mateix, la Guàrdia Civil va poder esbrinar que els líders de l'organització criminal regentaven una sèrie d'immobles ubicats a Castellonroi (Llitera) i Bellvís (Pla d’Urgell), on allotjaven en condicions infrahumanes i risc per a la seva vida a immigrants irregulars.

En la investigació també hi va col·laborar la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) d’Osca, per a la detecció de les irregularitats en les altes laborals dels treballadors i així determinar que es trobaven de manera irregular a Espanya. Dimecres passat la Guàrdia Civil va realitzar dues inspeccions de treball en col·laboració amb la ITSS de Lleida i tres escorcolls domiciliaris, en què van ser confiscats diversos documents d'identitat de pertanyien a terceres persones, i que havien estat retinguts pels detinguts, així com diversos dispositius electrònics.

Finalment es va procedir a la detenció a la comarca de la Llitera dels dos líders de l'organització, així com a dues persones més pertanyents a la banda, per la presumpta comissió de nombrosos delictes contra els drets dels treballadors, tràfic d'éssers humans amb fins d'explotació laboral i pertinença a organització criminal. Són tres homes i una dona, d’entre 35 i 58 anys, veïns de la província d'Osca.

L’actuació policial i administrativa, a més de desarticular l'organització criminal, va permetre donar protecció a les 45 víctimes, les quals, van ser ateses al quarter de la Guàrdia Civil de Tamarit de Llitera fins que els serveis socials i organitzacions del tercer sector van assistir-los a petició dels agents, i es van encarregar d'allotjar-los en diferents recursos socials. Així mateix, la Subdelegació del govern espanyol a Osca va col·laborar en l'organització de la gestió per a l'atenció de les víctimes.

La Guàrdia Civil i la fiscalia van instruir les diligències que, juntament amb els detinguts, van ser remeses al jutjat de primera instància i instrucció número 2 de Montsó (Cinca Mitjà) , que va decretar presó provisional per als quatre detinguts.