Gairebé el 20% dels veïns el Centre Històric de Lleida viuen en zones d'illes de calor

El barri del Centre Històric de Lleida es troba en una situació de risc significatiu davant les altes temperatures, segons l’Informe de Sostenibilitat davant Altes Temperatures elaborat per Green Urban Data. Aquest informe, encarregat per l’Ajuntament de Lleida, té com a objectiu avaluar l’exposició de la població i dels equipaments municipals a les temperatures extremes, amb la finalitat de millorar les accions i objectius dels Plans d’Adaptació al Canvi Climàtic del municipi.

Context climàtic i metodologia: Lleida, situada al sud de Catalunya, té un clima semiàrid fred, caracteritzat per hiverns humits i molt freds i estius càlids. Les temperatures poden arribar a graus sota zero a l’hivern i superar els 40 °C a l’estiu. Aquestes condicions climàtiques fan que la ciutat sigui especialment vulnerable a les onades de calor.

L’informe utilitza dades històriques de temperatures extremes recollides per l’estació meteorològica de Lleida (Aemet) i dades de satèl·lit del satèl·lit Aqua de la NASA. A més, s’han processat mapes de temperatura nocturna per analitzar l’efecte de l’Illa de Calor Urbana (ICU) sobre l’àrea urbana i periurbana.

Risc d’illa de calor urbana: L’anàlisi de l’efecte de l’Illa de Calor Urbana es basa en dades del satèl·lit Landsat 8 de la NASA, que permet obtenir informació detallada de la temperatura superficial terrestre. Aquestes dades es processen per calcular l’Índex de Variància del Camp Tèrmic Urbà (UTFVI), que mesura l’impacte tèrmic de les diferents subzones urbanes.

Segons l’informe, el Centre Històric presenta un nivell de risc “Cap” en termes de l’índex UTFVI, el que significa que no es detecta un efecte significatiu d’Illa de Calor Urbana en aquesta zona. No obstant això, això no implica que els habitants estiguin exempts de risc davant les altes temperatures.

Impacte sobre la població i equipaments: El Centre Històric té una població de 10.700 habitants, dels quals un 19% es troben en risc davant les altes temperatures. Això representa aproximadament 2.033 persones. A més, el barri compta amb un total de 285 equipaments municipals, dels quals 53 es consideren en risc alt.

Aquestes dades són preocupants, ja que les altes temperatures poden tenir efectes adversos sobre la salut, especialment entre les persones més vulnerables, com els ancians, els nens i aquells amb malalties cròniques. Els equipaments municipals en risc inclouen centres educatius, instal·lacions sanitàries i altres serveis essencials, la qual cosa pot afectar la capacitat de resposta de la ciutat davant les onades de calor.

L’informe conclou que és essencial implementar mesures d’adaptació per reduir l’impacte de les altes temperatures sobre la població i els equipaments municipals del Centre Històric. Algunes recomanacions inclouen la creació de refugis climàtics en espais verds, la millora de l’aïllament tèrmic dels edificis i la promoció de pràctiques sostenibles que redueixin l’efecte de l’Illa de Calor Urbana.