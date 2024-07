Una remodelació que va transformar el centre neuràlgic de la Zona Alta

L’interior de la vella plaça. - AMADO FORROLLA L’interior de la vella plaça. - AMADO FORROLLA L’interior de la vella plaça. - AMADO FORROLLA L’interior de la vella plaça. - AMADO FORROLLA L’interior de la vella plaça. - AMADO FORROLLA L’interior de la vella plaça. - AMADO FORROLLA L’interior de la vella plaça. - AMADO FORROLLA

La plaça Ricard Viñes és el centre neuràlgic de la Zona Alta, a la confluència de Prat de la Riba, Rovira Roure, Bisbe Ruano i Doctor Fleming. Durant el primer mandat d’Àngel Ros, el govern municipal va apostar per la construcció d’un pàrquing subterrani que donés servei als veïns, comerços i locals de lleure, per a la qual cosa es va convocar un concurs en el qual va ser triat el projecte dissenyat per la prestigiosa arquitecta Benedetta Tagliabue, d’origen italià i establerta a Barcelona. Ampliava la superfície de la plaça per convertir en zona de vianants els trams inicials de Bisbe Ruano i Doctor Fleming i habilitava una petita rotonda a l’encreuament de Prat de la Riba, Rovira Roure i Balmes. Les obres del pàrquing, amb 466 places repartides en tres plantes, i la reforma de la plaça es van iniciar el 2008 i van acabar dos anys després. La conversió en zona de vianants no va agradar a part dels comerciants i el fet que una rotonda tan petita fos el principal element regulador del gran volum de trànsit que hi ha en aquesta zona també va provocar crítiques, però amb el pas del temps la majoria de veïns i conductors semblen haver-se acostumat al disseny. La reforma de la plaça també va comportar la retirada de l’escultura dedicada a Ricard Viñes, que ja no hi tornarà, ja que la Paeria té previst col·locar-la al costat de la seua tomba al cementiri.