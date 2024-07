L'ajuntament de Lleida ordena tancar dos bars musicals del carrer Ramon Llull per no tenir llicència

Publicat per S. COSTA D. Redactor de Local Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Lleida ha precintat avui els bars situats en els números 6 i 8 del carrer Ramon Llull per funcionar com a bars musicals sense tenir la llicència corresponent. Un tancament que arriba després de les nombroses queixes per sorolls i molèsties per part dels veïns de la zona, que van motivar la Guàrdia Urbana a inspeccionar-los. En una d’aquestes inspeccions va constatar que els establiments disposaven de llicència de bar i de bar-restaurant, però que no tenien la de bar musical, la qual cosa suposa una infracció administrativa greu.

La Paeria ha detallat que les pròpies característiques dels locals fan impossible que puguin obtenir llicència de bar musical i divendres passat es va notificar als seus titulars el precinte dels negocis i que disposaven de tres dies per buidar els establiments.

A més de les molèsties per soroll, els veïns de la zona denuncien que aquests dos bars han estat escenaris de diverses baralles en els últims mesos. La més destacada va ser la del diumenge 7 de juliol, quan es va originar una baralla multitudinària en un d'aquests bars que es va propagar per diversos carrers del barri del Clot i confluències. Després d’aquest succés, l'associació de veïns va instar l’ajuntament a revisar les llicències d’aquests dos bars i procedir al seu tancament per millorar la seguretat i la tranquil·litat de la zona.