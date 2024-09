Detingut per tràfic de drogues al carrer Mossèn Reig de Lleida

Agents dels Mossos al portal del domicili on han localitzat droga.Magdalena Altisent

Els Mossos d’Esquadra han detingut aquest dijous al matí al carrer Mossèn Reig de Lleida un home de 44 anys acusat de traficar amb droga des d’un domicili. Ha estat arrestat com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública. En el registre al pis, on hi ha participat un gos especialitzat en detectar substàncies estupefaents, els investigadors han localitzat uns 200 grams d’heroïna i 30 de cocaïna.

En el dispositiu hi ha participat agents de la Unitat d’Investigació de la ABP Segrià, agents de l’ARRO i Seguretat Ciutadana. El presumpte traficant feia temps que estava sent investigant i es tractaria d’un punt molt actiu en la venda de substàncies.