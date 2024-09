El menjar de l'Arnau passa de la cua a ser el més ben valorat dels hospitals de l'ICS

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El menjar que se serveix als pacients de l’hospital Arnau de Vilanova ha passat de ser a la cua a ser el més ben valorat dels vuit hospitals de l’Institut Català de la Salut (ICS) en els últims dos anys. El 2022, l’enquesta de percepció, experiència i satisfacció d’usuaris del CatSalut (PLAENSA) donava 51,4 punts sobre 100 al servei, la qual cosa el situava com el quart més mal valorat dels hospitals de Catalunya i a la cua dels de l’ICS, només al davant del de Bellvitge (51,2 punts). Al constatar que els resultats “no van ser satisfactoris”, la direcció de serveis generals de l’Arnau explica que va iniciar actuacions conjuntes amb l’empresa adjudicatària i el servei d’Endocrinologia i Nutrició de l’hospital per millorar la percepció dels usuaris. Dos anys després, afirma que “els resultats han estat molt favorables” i la puntuació d’aquest apartat a l’enquesta del 2024 ha pujat fins als 64,7 punts, situant el menjar de l’Arnau com el millor de l’ICS i per sobre de la puntuació mitjana de tots els hospitals de Catalunya (64,4).

Per millorar el servei, la direcció explica que recull l’opinió dels usuaris de forma interna i amb l’assistència d’un nutricionista per traslladar les propostes de millora a l’empresa concessionària. Aquest especialista també informa els pacients de les seues necessitats nutricionals per fer entendre les raons de la seua dieta. Així mateix, porta a terme un “assessorament i atén consultes de professionals que prescriuen dietes perquè intentin ser el menys restrictives possible i que es prolonguin en el temps el mínim possible”. En especial, les baixes en sal per valorar si es poden canviar durant l’evolució de l’ingrés.

L’Arnau també ha reprès la possibilitat d’escollir menú que es va deixar de donar durant la pandèmia i ha augmentat el tipus de dietes disponibles. La direcció de serveis generals destaca l’augment en la varietat dels esmorzars, “respectant els criteris nutritius”. També afirma que es fan totes les adaptacions possibles, s’avaluen contínuament els plats que tenen més acceptació i es canvien els que menys –sense esperar a fer-ho en revisions estacionals– i s’estudien les dietes més restrictives per millorar-ne la presentació i gust amb complements com olis i espècies.L’apartat del menjar va ser el més mal valorat de tots els hospitals de Catalunya a l’última enquesta PLAENSA publicada, la del 2022. A la cua va quedar l’hospital comarcal de Blanes, amb 47 punts, mentre que l’Arnau va obtenir 51,4 i el Santa Maria 60,6. La puntuació del menjar de l’Arnau mostrava una tendència a la baixa fins aleshores, ja que el 2021 va obtenir un 52,6 i el 2018 un 57,7. Tanmateix, el 2015 va suspendre amb un 46,3.

L’any 2022, el grau de satisfacció global dels pacients a l’Arnau de Vilanova va ser de 8,26 punts sobre 10. Va destacar positivament el bon tracte personal dels metges (97,9 punts), el sentiment dels pacients d’estar en bones mans (97,4) i la seua ajuda a controlar o millorar el dolor (97).