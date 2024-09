Defensa institucional del català i de la integració dels migrants

La Seu d’Urgell. La plaça de Sant Josep de Calassanç de la capital de l’Alt Urgell va ser escenari de l’acte institucional de la Diada i el manifest d’Òmnium Cultural. - C. SANS La Seu d’Urgell. La plaça de Sant Josep de Calassanç de la capital de l’Alt Urgell va ser escenari de l’acte institucional de la Diada i el manifest d’Òmnium Cultural. - C. SANS La Seu d’Urgell. La plaça de Sant Josep de Calassanç de la capital de l’Alt Urgell va ser escenari de l’acte institucional de la Diada i el manifest d’Òmnium Cultural. - C. SANS La Seu d’Urgell. La plaça de Sant Josep de Calassanç de la capital de l’Alt Urgell va ser escenari de l’acte institucional de la Diada i el manifest d’Òmnium Cultural. - C. SANS La Seu d’Urgell. La plaça de Sant Josep de Calassanç de la capital de l’Alt Urgell va ser escenari de l’acte institucional de la Diada i el manifest d’Òmnium Cultural. - C. SANS La Seu d’Urgell. La plaça de Sant Josep de Calassanç de la capital de l’Alt Urgell va ser escenari de l’acte institucional de la Diada i el manifest d’Òmnium Cultural. - C. SANS La Seu d’Urgell. La plaça de Sant Josep de Calassanç de la capital de l’Alt Urgell va ser escenari de l’acte institucional de la Diada i el manifest d’Òmnium Cultural. - C. SANS La Seu d’Urgell. La plaça de Sant Josep de Calassanç de la capital de l’Alt Urgell va ser escenari de l’acte institucional de la Diada i el manifest d’Òmnium Cultural. - C. SANS

La defensa de la llengua catalana i el seu ús per afavorir la integració de les persones migrants en la societat catalana van ser els principals protagonistes dels discursos de l’acte institucional de la Diada a Lleida, que es va celebrar a la Seu Vella. Aquest va ser el primer acte oficial de la delegada del Govern a Lleida, Nùria Gil, i del conseller d’Agricultura, el lleidatà Òscar Ordeig, que va remarcar que a Lleida “ho tenim tot perquè ens vagi bé, però ens ho hem de creure”. En la seua intervenció, el conseller va lloar el lema de la Diada d’aquest any, “molts cors, un sol batec”, assenyalant que “Catalunya és un país que no pregunta a ningú d’on ve, és un país orgullós de ser plural i on el català i la senyera ens interpel·len a tots, són una gran porta de benvinguda que sempre ha d’estar oberta”. En clau més política, va instar a establir les bases “per tenir un sistema educatiu excel·lent i un sector agroalimentari de referència, però per a això hem d’anar tots a l’una i amb vocació de servei públic”. Va acabar la seua intervenció demanant donar “una resposta ferma i contundent als populismes i els extremismes. Perquè tots estem cridats a sumar”, va concloure.

Per la seua part, l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va lloar “la unitat de la societat en aquesta Diada” i va defensar el sentiment lleidatà. “Ser de Lleida ens explica i ens defineix, la nostra singularitat rau a ser un punt d’enllaç del món rural i l’urbà i volem que segueixi així”, va dir, reclamant més protecció per a l’Horta. També va advocar per treballar per tenir una llengua catalana “viva i forta” i la implicació de tots per promoure’n l’ús, per afegir que “la llengua mai no pot ser una arma”.El president de la Diputació, Joan Talarn, va esmentar Josep Vallverdú a l’assegurar que “la llengua és la meua primera pàtria” i va demanar deslligar els conceptes d’immigració i inseguretat. “Com a societat acollidora tenim la necessitat de promoure polítiques integradors i combatre aquells que rebutgin la diversitat, portin la bandera que portin”, va asseverar Talarn.Finalment, Gil va defensar Catalunya com una terra d’acollida i va demanar utilitzar la Diada “per teixir una Catalunya millor”. La Coral Maristes Montserrat va interpretar diverses cançons tant en l’acte com en l’ofrena floral que es va fer després als peus de la Seu Vella.