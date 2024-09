Vota l'enquesta: què opina de la possible reobertura dels cinemes Lauren de Lleida?

Publicat per Redacció

Fa nou anys que els multicines Lauren situats al barri de Cappont, de Lleida estan tancats i des d'aleshores, tot i que hi ha hagut algun intent per recuperar-ne el funcionament, de moment cap projecte de reobertura ha aconseguit tirar endavant.

Des del 2015, els cines han sofert un ràpid procés de degradació i abandonament: la coberta està plena d’esquerdes, a les façanes hi ha pintades i nombroses rajoles s’han desprès. L'interior no està gaire millor, i els veïns del barri demanen que aquest equipament reobri com a cine o donar-li un nou ús per revitalitzar l'antigament anomenada Illa de l’Oci.

No obstant, la setmana passada, com va publicar SEGRE, els cines podrien estar oberts aquest mateix Nadal, ja que el grup inversor que els va adquirir a l'agost preveu iniciar les obres de forma immediata.

Mentre hi ha gent que espera la reobertura amb candeletes, n'hi ha que creuen que no és necessari, ja que a Lleida ciutat o ben a prop, a Alpicat, ja hi ha prou oferta cinematogràfica. I tu, que en penses? Explica'ns-ho a través de l'enquesta setmanal de SEGRE: