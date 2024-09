Acord per crear un nou recinte per a Fira de Lleida de 116.000 metres quadrats en l’antiga Hípica

L’alcalde, Fèlix Larrosa, i la portaveu del grup municipal de Junts, Violant Cervera, han anunciat aquest migdia un acord entre els propietaris majoritaris dels terrenys inclosos en l’antiga Àrea Residencial Estratègica prevista entre Cappont i La Bordeta per reservar 116.000 metres quadrats per al nou recinte de Fira de Lleida en l’antiga Hípica i el seu entorn. Han avançat que està previst que tingui 6 pavellons de mida mitjana i dos de gran. Per al desenvolupament urbanístic d’aquest pla serà necessària una modificació del Pla General, i Larrosa ha assenyalat que preveuen tramitar-la ja en el ple d’octubre o en el de novembre. També han indicat que el nou pavelló desmuntable que està en procés de licitació estarà llest per a la Fira de Sant Miquel del proper any i que l’entrada principal del recinte firal passarà a estar al Camí de Picos.

Cervera ha manifestat que el seu grup arriba a acords com aquest amb el govern socialista "perquè nosaltres prioritzem el que ens uneix, mentre altres grups prioritzen el que ens divideix."