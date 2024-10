Arranca la campanya de vacunació contra la grip i la Covid als CAP

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Més de cent veïns de Lleida han anat aquest matí al CAP Primer de Maig per vacunar-se contra la grip i/o la Covid en la primera jornada d’una nova campanya amb què Salut espera aconseguir una cobertura del 75% per a les persones a partir dels 60 anys, les que tenen condicions de risc i el personal sanitari. També espera assolir una cobertura del 60% en les dones embarassades i augmentar la cobertura en els nens d’entre sis mesos i cinc anys, als que únicament s’immunitza contra la grip.

La cobertura de la grip en les persones majors de 60 anys l’any passat va ser del 52% a Lleida i del 49% a l’Alt Pirineu i Aran. Per a aquesta campanya, el departament ha previst inicialment 90.000 dosis de les dos vacunes a Lleida i 18.000 a la regió pirinenca, encara que es tracta d’una xifra inicial, perquè l’objectiu és augmentar les cobertures anteriors.

Com cada any, les vacunes s’administren principalment en els centres d’atenció primària (CAP), sempre amb cita prèvia. A més, a Lleida ciutat s’ha habilitat un punt de vacunació sense cita en el número 21 de l’avinguda Garrigues (Centre de Vacunació Internacional) per facilitar encara més l’accessibilitat a la vacunació dels ciutadans. L’horari del punt serà de dilluns a divendres, de 9 a 10 h, i els dijous també de 15 a 16 h.