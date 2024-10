“Els qui patim el vandalisme som els qui el paguem”

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

“El vandalisme surt gratis per als autors, som els que el patim els qui el paguem”, lamenta Estefania Reñé, propietària de la llibreria La Sabateria del carrer Lluís Besa, al Barri Antic. A l’obrir la persiana dissabte passat, es va trobar “una pintada a la reixa que no és artística”. Explica que “em va fer ràbia perquè sempre intentem que el carrer estigui net” i va decidir informar-ne la Paeria a través de l’app Appunta. “La seua resposta va ser que el manteniment de la reixa va a càrrec del propietari, per la qual cosa hauré d’assumir la despesa de treure la pintada”, lamenta. Encara no ha demanat pressupost, però assenyala que pot costar-li fins a 500 euros. “Cada dia fem manteniment quan netegem el carrer i la persiana, entenc que si es trenca he d’arreglar-la i no demano que em paguin res, però col·laborem amb el barri sempre que podem i estaria bé que es tornés”, afirma. “Porto 8 anys al Barri Antic i mai no m’havia passat una cosa així, estic molt contenta amb els veïns i el barri”, afegeix Reñé.

La Paeria cobra des del 2020 una taxa de 300 euros als propietaris que no netegin les pintades a façanes d’edificis, encara que des del 2021 hi ha una rebaixa del 70% si l’ordre es compleix al rebre el primer avís.