Amb les amistats interètniques no n'hi ha prou per frenar el racisme entre els joves

Les amistats interètniques poden ajudar a reduir de forma important les actituds racistes i xenòfobes entre els adolescents, però són insuficients enfront dels prejudicis transmesos per alguns pares o a l’escola, que tenen una influència directa en la formació d’actituds bàsiques en els adolescents. És la principal conclusió d’un estudi de la Universitat de Lleida (UdL) liderada pel professor del departament de Psicologia, Sociologia i Treball Social, Josep Ubalde, i que ha estat publicada a la revista Social Science Research.

Aquest estudi assenyala que per combatre el racisme i la xenofòbia en els adolescents s’ha de fer un enfocament global que inclogui l’educació parental i les polítiques escolars. També advoca per afavorir el contacte interètnic als centres educatius, acabar amb les escoles segregades i fer projectes educatius per eliminar els prejudicis.Per fer aquesta investigació els autors han utilitzat dades de més de 64.000 estudiants d’onze països extrets de la penúltima onada del Programa PISA, publicat l’any 2018.