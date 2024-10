Els treballadors de la zona blava de Lleida, grues municipals i el dipòsit baixen 134 hores la jornada anual

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Els 73 treballadors públics de l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU) es regiran a partir de 2025 pel seu primer conveni col·lectiu, que representants sindicals i de la patronal han firmat aquest matí després de més d’un any de negociacions. L’acord fixa una reducció de la jornada anual de 134 hores –de 1.776 a 1.642– per als empleats de l’estacionament regulat (zona blava), de les grues municipals i del dipòsit de vehicles, així com del pàrquing de Sant Joan. També es milloraran els dies d’assumptes particulars partint de l’estatut bàsic de l’empleat públic i s’incorporaran dies addicionals per antiguitat, que passarà a regir-se per triennis i no per períodes de 5 anys com a fins ara. "Cap treballador no perdrà un mes d’antiguitat", ha precisat el gerent de l’EMAU, Samuel de la Fuente. Així mateix, ha detallat que el conveni serà vigent per 3 anys i preveu que pugui entrar en vigor el pròxim 1 de gener.

Les taules salarials no es modificaran perquè "ja hi havia un compromís d’assimilar els increments que hi ha hagut el 2023 i 2024 al que es contemplava en els pressupostos generals de l’Estat", ha explicat el gerent. Per la seua part, el president del comitè d’empresa ha fet una "valoració positiva" del conveni, que defineix "satisfactori per a tothom" després d’"un any de tires i afluixes". Tanmateix, valora que "econòmicament no hem estat a l’altura, però hem fet un salt endavant". L’alcalde, Fèlix Larrosa, ha celebrat que l’acord "contribueix a la pau social" i ha explicat que "és el primer conveni que assumeix els drets d’aquests treballadors des que es van incorporar a la gestió pública".