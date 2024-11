Sis emprenedors obriran botigues a Mariola, Mangraners, Eix Comercial i Ferran gràcies a una ajuda municipal

Publicat per S. COSTA D. Redactor de Local Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Lleida ha obert una convocatòria d’ajuts per promoure l’obertura i rehabilitació de locals comercials als barris de la Mariola, Mangraners, Centre Històric i els voltants de Rambla Ferran i ara per ara ha rebut 6 sol·licituds per obrir noves botigues i 10 per cobrir els costos de la seua reforma. Unes subvencions que compten amb un pressupost de 130.000 euros i que són per sufragar fins el 50% dels costos de les obres d’obertura o reforma dels negocis fets durant aquest any, el cost mínim de la qual han de ser de 2.000 euros. Així mateix, l’import màxim que podrà rebre cada sol·licitant serà de 5.000 euros. Així ho ha informat aquest migdia la regidora de Promoció de la Ciutat, Pilar Bosch, que ha detallat que d’aquestes 6 sol·licituds d’ajuts per obrir negocis, dos serien al Centre Històric, un a l’Eix Comercial, un altre als Mangraners i un més a la Mariola i que seran del sector de la roba i calçat, restauració, pintures i pastisseria. Bosch va recordar que aquesta línia d’ajuts es pot sol·licitar fins el 30 de novembre i que també tenen unes altres 7 sol·licituds per rebre assessorament.

Paral·lelament, la regidora de Promoció Econòmica ha dit que també ofereixen una ajuda de 40.000 euros per promocionar i dinamitzar les botigues de proximitat, així com una altra subvenció de 50.000 euros per a les associacions de comerciants de la ciutat. Sobre aquesta última, Bosch ha detallat que s’han presentat totes les entitats de barri de la ciutat, entre les quals es troba la nova associació de comerciants del barri d’Universitat. L’edil va destacar que l’import total d’ajuts per al comerç aquest any serà de 230.000 euros. Finalment, va avançar que la Paeria farà un cens de tots els locals buits que hi ha a la capital per analitzar les causes de la seua inactivitat i donar-los una sortida com més aviat millor.