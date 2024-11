Un error deixa sense bonificació de l’IBI a cases de Lleida ciutat amb plaques solars

L’ajuntament de Lleida ha detectat un error en les ordenances fiscals de 2024 que deixa sense bonificació de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), o bé la rebaixa, a 713 famílies de la ciutat de Lleida que van instal·lar plaques voltaiques als seus domicilis. La tinenta d’alcalde de l’àrea de Bon Govern, Carme Valls, assegura que van conèixer l’error fa dos dies, arran de la trucada d'un veí, i remarca que estan treballant en la solució, que passa per crear una convocatòria específica de subvencions (que haurien de sol·licitar els afectats) o per una modificació de les ordenances. Afirma que els serveis jurídics municipals estudien quina és la millor opció i la comunicaran divendres de la propera setmana.

Valls explica que el 2022 les ordenances preveien una bonificació del 50% de la quota de l’IBI per la instal·lació de plaques, fins un màxim de 350 euros a l’any i durant cinc exercicis. Afegeix que el 2024 es va modificar de manera que la bonificació del 50% s’aplica només als immobles amb un valor cadastral menor de 53.000 euros. A més, per als de fins 106.000, és del 25% i els d’un valor major no tenen dret a rebre-la. I també es va reduir de 5 a 3 anys la vigència.

La regidora argumenta que llavors no es va introduir una disposició transitòria que deixés clar que volen ja rebien la subvenció amb els criteris de 2022 no la perdrien. "Volem donar un missatge de tranquil·litat", subratlla, i apunta que han paralitzat l’enviament de les notificacions als afectats amb la liquidació complementària de l’import de l’IBI no bonificat segons les ordenances de 2024