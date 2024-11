Ja hi ha data d’obertura per a les llums de Nadal a Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les llums de Nadal ja tenen data d’encesa a Lleida. Serà el proper divendres 29 de novembre quan els carrers de la ciutat s’il·luminin amb l’esperit nadalenc. Aquesta data coincideix amb el Black Friday, una jornada que s’ha consolidat com un dels dies de compres més importants de l’any, en què molts aprofiten per avançar les compres de Nadal.

Els preparatius per a les festes ja estan en marxa. Els operaris municipals han estat treballant durant les últimes setmanes per instal·lar les llums als principals carrers i places de la ciutat. Enguany, s’ha ampliat el nombre de carrers il·luminats, per tal de crear una atmosfera encara més màgica i especial.

Una tradició que es renova any rere any

Les llums de Nadal s’han convertit en una tradició molt esperada pels lleidatans i visitants. Any rere any, la ciutat es transforma en un espectacle de llum i color que crea un ambient únic i especial. Les famílies i amics aprofiten per passejar pels carrers il·luminats, gaudir de les activitats nadalenques i comprar.

La instal·lació de les llums de Nadal és un procés complex que requereix una gran planificació i coordinació. Els tècnics municipals treballen durant setmanes per dissenyar i muntar les estructures lluminoses, assegurant-se que tot estigui a punt per al gran dia de l’encesa.

El Black Friday , un impuls per al comerç local

La coincidència de l’encesa de les llums amb el Black Friday és una oportunitat per al comerç local. Molts establiments ofereixen descomptes i promocions especials durant aquesta jornada, amb l’objectiu d’atraure clients i impulsar els vens. Segons dades de l’Associació de Comerciants de Lleida, el Black Friday ha anat guanyant adeptes any rere any, consolidant-se com una de les dates més importants per al sector.

Tot i que el Black Friday te l'origen als Estats Units, cada vegada més països s’han sumat a aquesta iniciativa. A Espanya, el Black Friday va arribar l’any 2012 i des de llavors no ha parat de créixer. Segons un estudi realitzat per l’Observatori Cetelem, l’any 2020 un 73% dels espanyols va aprofitar els descomptes del Black Friday per fer les seues compres, amb una despesa mitjana de 192 euros per persona.

Les llums de Nadal , un atractiu turístic

A més de crear un ambient especial per als habitants de la ciutat, les llums de Nadal també s’han convertit en un important atractiu turístic. Molts visitants aprofiten aquestes dates per conèixer Lleida i gaudir de l’ambient festiu que es respira als carrers.

L’Ajuntament de Lleida és conscient de la importància de les llums de Nadal com a reclam turístic i per això cada any s’esforça per oferir un espectacle de qualitat. A més de les tradicionals estructures lluminoses, també s’organitzen activitats i esdeveniments especials per complementar l’oferta nadalenca de la ciutat.

L’encesa de les llums de Nadal a Lleida tindrà lloc el proper 29 de novembre, coincidint amb la jornada del Black Friday. Aquest esdeveniment marca l’inici de les festes nadalenques a la ciutat i suposa un important impuls per al comerç local. Les llums de Nadal s’han convertit en una tradició molt arrelada i en un atractiu turístic que atrau visitants d’arreu. L’Ajuntament de Lleida treballa cada any per oferir un espectacle lluminós de qualitat que creï un ambient màgic i especial als carrers de la ciutat.