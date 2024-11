La Policia Nacional tramitarà l'expulsió immediata de Chamba quan surti de la presó

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La Policia Nacional tramitarà l’expedient d’expulsió de Gilbert Antonio Chamba Jaramillo quan acabi de complir condemna el novembre del 2029. Així ho ha assegurat a aquest diari la subdelegació del Govern central a Lleida, que ha afegit que en aquell moment des de Presons es comunicarà a la Policia Nacional l’extinció de la pena privativa de llibertat de l’assassí d’Isabel Bascuñana i el cos policial “obrirà un expedient d’expulsió”.

El Tribunal Suprem, que el 2007 va confirmar la sentència de l’Audiència de Lleida, va exigir donar testimoni a la subdelegació del Govern central a Lleida –que era qui havia regularitzat la situació el 2001 malgrat que al seu expedient faltava la documentació exigida, entre aquesta l’historial delictiu a l’Equador– “a fi que, si procedís, s’incoï expedient administratiu d’expulsió quan correspongui a l’empara de l’article 57 de la Llei Orgànica de Drets i Llibertats d’estrangers a Espanya”.

Chamba és un assassí en sèrie del qual es va descobrir dies després de ser arrestat per l’assassinat de l’estudiant de la Universitat de Lleida que havia matat unes altres vuit dones a l’Equador entre el 1988 i el 1993, crims pels quals només va complir vuit anys de presó. Al seu país se’l coneixia com el Monstre de Machala i va ser legalitzat per la subdelegació del Govern central a Lleida el 2001, desapareixent-li per error aquest horrorós historial delictiu, i va anar renovant papers. Vicenç Bascuñana, germà de la víctima, explica que “des del Govern mai ens han demanat perdó per l’error”. La família Bascuñana va acabar sent rescabalada per aquesta negligència. Vicenç afirma que “quan Chamba surti de la presó, tornarà a matar i violar”. De fet, l’assassí encara no pot disfrutar de permisos penitenciaris –ja ha complert gran part de la condemna– perquè des del 2022 té “disconforme” un Programa Individual de Tractament (PIT). Es tracta d’un programa contra la violència sexual que es va negar a fer.

Chamba compleix condemna a Quatre Camins, a la Roca del Vallès (Barcelona), concretament en un mòdul amb interns penats per violència sexual. Té 61 anys.

Li van imposar 25 anys de presó efectiva però la pena era de 45

Malgrat ser penat amb 45 anys –que es compliran a finals de novembre del 2049–, Chamba sortirà en llibertat molt abans. Concretament, a finals de novembre del 2029, d’aquí a cinc anys, perquè es va decretar que en compliria 25 de presó efectiva. A Espanya, quan es va cometre el crim, el màxim legal de presó efectiva era de 20 anys –la presó permanent revisable és del 2015 i no pot aplicar-se retroactivament– encara que en casos d’especial gravetat es podia ampliar fins als 30. Així, en el cas de l’assassí d’Isabel Bascuñana es va fixar en 25. A més a més, se li va prohibir residir a Lleida, acudir a aquesta ciutat i els seus voltants en un radi de 100 quilòmetres durant els deu anys següents al compliment de la condemna, i atansar-se o comunicar-se amb la família de la víctima.