Una tarifa base amb suplements: els preus 'prèmium' dels nous cinemes Ocine de Lleida

La cadena Ocine obrirà al públic aquest dijous a la tarda el seu multicine prèmium al local dels antics Lauren, a Cappont. Lleida es convertirà així en la primera ciutat catalana a disposar d’un multicine amb totes les sales –un total de 10– d’aquesta categoria, amb butaques que permetran reclinar el suport i apujar el reposapeus i que comptaran amb una tauleta i un port USB per carregar dispositius electrònics. Els seients seran més espaiosos que els dels cines convencionals, de manera que l’aforament es reduirà a menys de la meitat: dels 1.579 que hi havia als vells Lauren als 732 d’Ocine.

Abans de la obertura al públic, demà a la tarda tindrà lloc la inauguració oficial amb la presència de les autoritats i de persones convidades a l’acte. Les portes s’obriran a les 19.45 i, després d’una visita a les sales i els parlaments, es projectarà la primera pel·lícula amb la preestrena d’Al otro barrio.

Tarifes per a tots els gustos i butxaques



Ocine ha establert uns preus generals que varien segons el dia i el tipus de projecció. De dilluns a dijous, excepte festius i vigílies, l'entrada costarà 9,50€. Els divendres, festius, vigílies i estrenes anticipades pujaran a 10,50€. Les sessions matinals tindran un preu reduït de 8,90€.

A aquestes tarifes base cal afegir els suplements en cas de visionat en 3D (+2€) o en format Atmos (+1€). Però també existeixen descomptes per a diversos col·lectius com menors de 14 anys, famílies nombroses o monoparentals, majors de 65 anys, pensionistes, aturats, joves amb Carnet Jove i universitaris. Aquests pagaran 8,60€ de dilluns a dijous i 9,50€ de divendres a diumenge.

Com a promoció especial, tots els dimecres no festius l'entrada tindrà un preu únic de 8,90€, sense comptar els suplements de 3D o Atmos ni ser acumulable a altres ofertes. Les pel·lícules estrenades en dimecres podrien estar exemptes d'aquesta tarifa promocional.

Estrena aquest dijous

Nombrosos operaris estan treballant a tot ritme perquè totes les instal·lacions estiguin acabades dijous. Ahir estava previst que les deu sales estaran a punt per a l’obertura al públic, però és possible que n’hi hagi alguna que no estigui completament llesta per a la inauguració de demà.

La cadena Ocine, amb seu a Girona, és la tercera més important del sector a Espanya i la primera de capital estatal. La inversió efectuada per condicionar el seu nou multicine a Lleida supera els tres milions d’euros i ha inclòs la renovació del pàrquing, que serà gestionat per una gran empresa especialitzada en aquest sector. Els clients del cine disposaran d’unes hores d’aparcament gratis.

Els responsables d’Ocine van explicar a l’octubre que la decoració de les sales tindrà com a fil conductor els caragols a la llauna, al ser un element identitari de Lleida.

Així mateix, van detallar que unes de les deu sales estarà destinada específicament als nens d’entre 3 i 12 anys d’edat que hi vagin amb els seus familiars. També van avançar que el preu de les entrades per a aquestes sales prèmium serà només d’uns dos euros més que les d’un cine convencional.

D’aquesta manera, Lleida ciutat tornarà a tenir un multicine gairebé nou anys i mig després que tanquessin els Lauren. Durant aquest temps també van posar fi a la seua activitat el Principal i els cines Rambla. Sí que s’han mantingut les petites sales del Screenbox Funatic, i l’únic gran multicine és el JCA d’Alpicat.