Més de 300 desallotjats per un incendi en un pis

Es va registrar ahir a les 19.36 hores en un apartament de la plaça Sant Llorenç, a sobre de l'Iruña, i no hi va haver ferits. Es va evacuar per prevenció el centre Ilerna i la Paeria va reallotjar la família de l'habitatge calcinat