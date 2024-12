El 50% d'afectats per faringitis prenen antibiòtics sense necessitar-ho

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Més de la meitat dels lleidatans majors de 14 anys atesos als CAP tenen una prescripció d’antibiòtics inadequada, afirma el departament de Salut. Concretament, el 54,3% dels pacients del Pirineu i el 51,1% dels del pla que van patir una faringitis el desembre passat van prendre antibiòtics durant els set dies posteriors al diagnòstic sense un estrepotest positiu i ben indicat. Salut explica que no es recomana receptar antibiòtics per a la faringitis en adults excepte quan el centor –escala de quatre punts per diferenciar entre la malaltia viral i bacteriana– és de més de 2 punts i el resultat del test antigènic ràpid és positiu.

El metge de família i president del Col·legi de Metges de Lleida, Ramon Mur, explica que “de vegades els metges claudiquem davant la pressió quan els pacients ens demanen antibiòtics” i que algunes persones s’automediquen amb els que els han sobrat d’infeccions bacterianes passades. Sobre això, destaca la importància d’acabar els tractaments prescrits per evitar que l’organisme creï resistència al fàrmac i assegura que “la presa d’antibiòtics no és gratuïta, els estrepotests són eines que procuren garantir-ne un ús racional per evitar possibles efectes adversos”. Detalla que l’ús inadequat d’antibiòtics pot causar candidiasi o hepatitis, entre altres malalties.

Així mateix, la central de resultats de Salut mostra que el 49,7% dels lleidatans del pla i el 48,3% del Pirineu que van prendre antiulcerosos van tenir una prescripció inadequada el desembre del 2023. L’Alt Pirineu i Aran va ser la regió sanitària que menys en va abusar, mentre que la que va registrar un ús inadequat més gran va ser la del Camp de Tarragona.

Salut indica que l’ús inapropiat d’aquests protectors per reduir l’acidesa gàstrica, sent l’Omeprazole el medicament més popular, és superior en dones que en homes grans de 65 anys i que la prescripció excessiva ha disminuït des de l’any passat. Sobre això, Mur explica que són de venda lliure i indica que un ús inadequat pot causar osteoporosi. Salut recomana no prescriure’ls per més de tres mesos seguits.