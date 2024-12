Superilles a la futura Pardinyes

Dimecres passat, la comissió de Gestió de la Ciutat va donar llum verda al pla SUR 20, que preveu urbanitzar gairebé disset hectàrees als afores de Pardinyes, entre els carrers Vidal i Codina, Josep Pallach i Oriol Martorell, tenint com a eix central l’avinguda Prat de la Riba, que serà prolongada. Podrà acollir 1.091 habitatges i tindrà equipaments públics i privats i una zona comercial, però sens dubte la principal novetat respecte a plans urbanístics anteriors és que incorpora el model de superilles, en el qual els blocs d’habitatges se situen a l’entorn de places i zones verdes que estan connectades per carrers per als vianants que podran acollir equipaments de lleure o de serveis per als residents. Així, Lleida tindrà superilles de nou encuny, en lloc del que s’ha fet a Barcelona, on s’han implantat restringint el trànsit en carrers ja existents.

Els autors d’aquest pla, Anna Costa i David Portolés, del despatx CP Arquitectes, expliquen que s’han inspirat en les que es van habilitar a Viena després de la Primera Guerra Mundial i que són conegudes amb el nom de Supergrätzel. “El nou sector tindrà Prat de la Riba i tres vies que la creuaran com a carrers principals, mentre que la resta seran per als vianants i faran d’espais verds que connectaran el sector de nord a sud i d’est a oest”, assenyalen Costa i Portolés.

A més, està previst que aquests carrers tinguin un tipus de terra que drenarà l’aigua de la pluja, que anirà a parar a col·lectors pluvials que en permetran la reutilització en dipòsits o que desemboqui directament al riu. El sector es “tancarà” amb una gran zona verda allargada, on precisament hi hauria un dipòsit d’aigua. Serviria per marcar el final de la trama urbana i el principi de l’Horta, i els arquitectes proposen traslladar-hi els horts urbans que ara estan al costat del carrer Josep Pallach, en terrenys que seran urbanitzats pel SUR 20. Respecte als habitatges, el 40% dels 1.091 hauran de ser protegits, un total de 445, dels quals la meitat serien de lloguer. Els blocs de pisos ubicats a la prolongació de Prat de la Riba i vies perifèriques tindran sis o set plantes d’altura, mentre que la majoria dels carrers interiors o per als vianants en tindran quatre, un model que ja es va aplicar a la prolongació de Prat de la Riba entre el Barris Nord i Josep Pallach.

En total, les zones verdes ocupen gairebé el 20% de la superfície total, els vials i aparcaments, un 27,5%, i els equipaments, un 14,10%. Aquests últims es repartiran entre els quatre extrems del nou districte. Un d’aquests, ubicat al costat de la cantonada amb Vidal i Codina, serà per a usos comercials, mentre que la resta podrien acollir altres equipaments comercials o de serveis, com una residència. Costa i Portolés van detallar que el que es troba al costat del carrer Oriol Martorell inclou l’actual emplaçament de la seu d’Ilnet, concessionària de la neteja urbana, i van indicar que proposaran mantenir el seu edifici principal, obra del reconegut arquitecte lleidatà Ramon Maria Puig. Van destacar que el desenvolupament del SUR 20 també comportarà la creació d’una ronda que en el futur permetrà connectar l’avinguda Torre Vicens amb la de Pearson, i que completarà la trama urbana entre Pardinyes, Balàfia i el Secà. El cost estimat de la urbanització és d’uns 20 milions.