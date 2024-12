Educació desisteix de relegar la literatura a Batxillerat arran de l'allau de crítiques

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La literatura és una “línia roja” per al Govern, així que tant la catalana com la castellana seguiran com a matèries de modalitat a segon del Batxillerat humanístic i social i no passaran a ser només optatives a primer. Així ho va dir ahir la consellera Esther Niubó, un dia després que Educació anunciés el canvi, que va provocar una allau de crítiques.

Un dia després de transcendir la rebaixa de categoria de les literatures catalana i castellana a Batxillerat a partir del curs vinent, i després de rebre una allau de crítiques, Educació va fer ahir marxa enrere. La consellera Esther Niubó va assegurar que es mantindran com a matèries de modalitat a segon al Batxillerat d’humanitats i al de ciències socials en lloc de passar a ser només optatives a primer, com es va comunicar als centres divendres passat. Va remarcar que el Govern s’ha marcat la literatura com a “línia roja” a l’hora d’aplicar la Lomloe per la “singularitat lingüística i cultural” de Catalunya i va subratllar que es troba en converses amb el ministeri d’Educació, en el qual veu “bona receptivitat” per no aplicar el canvi anunciat inicialment. No obstant, Niubó va negar que aquesta decisió sigui una rectificació per part de la conselleria perquè, va argumentar, “no hi ha hagut una modificació de normativa”, ja que va circular un document de treball “viu”. “No és rectificar, és informar que quan portem la modificació de currículums de Batxillerat es farà respectant aquesta línia roja de literatura catalana i castellana, atenent la singularitat lingüística i cultural de Catalunya”, va recalcar.

La presidenta de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), Teresa Cabré, va valorar que el ministeri tingui en compte aquesta “singularitat” per mantenir la categoria de la literatura catalana i el president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, va celebrar que Educació “hagi fet marxa enrere”. “Arraconar la literatura catalana a Batxillerat per ordre directa d’una imposició espanyola és contribuir a la desmemoria de la cultura pròpia, a l’empobriment de l’educació i a una ciutadania dòcil”, havia criticat abans de conèixer la rectificació.

Afirma que pretén crear itineraris formatius amb matèries de modalitat o optatives Defensen que la literatura ha de ser “central” i Junts veu “intolerable” relegar-la

L’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana també va celebrar el canvi de criteri i va confiar que es mantingui tot “com fins ara”. El president del Gremi d’Editors de Catalunya, Patrici Tixis, va valorar la “bona notícia” i va dir que estaven “indignats” per la contradicció d’impulsar polítiques de foment de la lectura al mateix temps que es margina la literatura.

Treballa per no perdre hores de física, química, biologia i geologia

Un altre dels canvis curriculars que Educació va notificar per adaptar-se a la Lomloe és la fusió de física i química en una única assignatura, igual que les de biologia, geologia i ciències ambientals. En aquest cas, la consellera va indicar que treballen per mantenir el numero actual d’hores de classe de totes aquestes matèries. “Al Batxillerat científic, el que estem fent tant amb Inspecció com amb les direccions és trobar itineraris formatius, siguin en modalitat o optatives, que ens permetin mantenir el mateix nombre d’hores de les matèries que ara s’estan impartint”, va assenyalar. Va recalcar que volen evitar perdre “qualitat”.Davant la possibilitat de reduir les hores optatives per reforçar les assignatures de modalitat, especialment les que s’agruparan, Niubó només va dir que “s’haurà de treballar” i va reiterar que els documents de treball “estan vius”. D’altra banda, va descartar suprimir el treball d’investigació de Batxillerat i va defensar que la intenció és aplicar el canvi previst. És a dir, en la ponderació de la nota final comptarà com a qualsevol altra assignatura i no el 10% que suposa en l’actualitat. Educació va justificar els canvis per evitar possibles “perjudicis per a l’alumnat” en cas que tinguin problemes de mobilitat per estudiar perquè no puguin homologar el títol obtingut en una altra comunitat.

ERC i comuns demanen a Niubó que doni explicacions al Parlament

A més de crítiques del sector docent i de la cultura en general, la relegació de la literatura a Batxillerat també va provocar una tempesta política. Abans que la consellera comuniqués el seu compromís de mantenir-la com a matèria de modalitat, tant Junts com ERC van manifestar la seua disconformitat i van reclamar una rectificació al Govern. “Quan Madrid ataca, el Govern català acata! I és intolerable (una vegada més!)”, va lamentar la portaveu de Junts, Mònica Sales. Per la seua part, en el marc d’una moció d’aquest partit que es debatrà demà al Parlament, ERC va registrar una esmena en la qual demanava “parar la imposició per la porta del darrere de l’Estat que reduirà la literatura catalana a un segon pla”. De fet, tant els republicans com els comuns van demanar, per separat, la compareixença de la consellera d’Educació pels canvis a Batxillerat. ERC va anunciar la seua petició i poc després s’hi van afegir els comuns. El portaveu d’aquest últim grup, David Cid, va reclamar que Esther Niubó expliqui les “anades i vingudes” en aquesta qüestió, i va defensar que les literatures catalana i castellana siguin assignatures “centrals”, no optatives. Just mentre Cid comunicava als mitjans aquesta petició, la consellera rectificava. De tota manera, tant ERC com els comuns mantenen la sol·licitud perquè doni explicacions al Parlament.