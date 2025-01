L'ensorrament de la muralla de la Seu Vella, per filtracions d'aigua

L’ajuntament va informar ahir que el despreniment que hi va haver a la Llengua de Serp de les muralles del Turó de la Seu Vella el passat 4 de gener va ocórrer per les filtracions d’aigua i que ara estan treballant a analitzar-ne l’estat intern per determinar si calen més actuacions per consolidar el terreny. Així ho va assegurar l’alcalde, Fèlix Larrosa, que va detallar que aquesta muralla, que data de l’any 1737 i es va construir on era l’antic barri de la Suda, “té un sistema de filtració d’aigües en vertical, però a causa de les pluges dels últims mesos la filtració va començar a acumular-se en horitzontal, fent que l’aigua empenyés la pedra cap a fora fins que es va esfondrar”.

L’alcalde, que va visitar ahir els treballs a la muralla, va detallar que la retirada de la runa ja ha acabat i que el següent pas serà substituir el material que conformava farcit del mur, d’argila, per formigó de calç i reposaran la paret amb les pedres caigudes del mateix mur. La previsió és que les obres durin sis mesos.

L’alcalde va informar que en els propers dies iniciaran les obres als baluards del Rei i de Louvingy

Paral·lelament, l’alcalde va assenyalar que la Generalitat ja ha adjudicat la redacció del Pla de Muralles de la ciutat, “del qual sorgirà el pla de treball que han de tenir les muralles de la ciutat, que són Bé Cultural d’Interès Nacional i que requereixen inversions de forma contínua per mantenir la seua situació i consolidar-les com a element a protegir”. Paral·lelament, en els propers dies es reprendran els treballs per recuperar el Baluard del Rei després de mesos aturats, així com la segona fase de consolidació del Baluard de Louvigny. Larrosa també va recordar que aquest any destinaran 2 milions d’euros al patrimoni de la ciutat i que 1,7 seran només per a la Seu Vella.