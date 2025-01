L'ajuntament instal·larà dos càmeres a Vila Montcada arran dels últims robatoris

La Paeria instal·larà dos càmeres de videovigilància als accessos a Vila Montcada i a la urbanització del Tennis Lleida després que en les últimes setmanes es registressin diversos robatoris a la zona. Ho va dir ahir la tinenta d’alcalde de Seguretat, Cristina Morón, en la reunió que van convocar els veïns sobre seguretat, en què van demanar, entre altres mesures, augmentar el patrullatge, endurir sancions contra els delinqüents i multireincidents o contractar seguretat privada, una cosa inviable per llei. Morón va afegir que han augmentat les patrulles per la zona. Al seu torn, els representants veïnals van agrair la predisposició de la Paeria per tractar la inseguretat a la zona.