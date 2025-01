Restauren la façana dels blocs militars per ordre municipal

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament ha requerit pintar, revestir i reparar les façanes dels blocs militars del carrer Cos-Gayón i l’avinguda de Madrid als més de 60 propietaris dels habitatges “per incompliment del deure de conservació”, segons explica una portaveu municipal, ja que en els últims anys havien presentat diverses esquerdes i desperfectes.

Els edificis estan protegits com a bé cultural d’interès local, per la qual cosa “va ser necessari que la comissió de Patrimoni validés la memòria de les obres per garantir que no alteressin cap dels elements”, afegeix. Aquest tràmit es va portar a terme amb un informe favorable i les obres, que van començar el novembre passat, es troben en la recta final.

L’associació de veïns d’Instituts-Sant Ignasi explica que l’ajuntament va instar els propietaris a portar a terme la restauració fa aproximadament un any i els va donar un termini inicial d’un mes, però van demanar ajornaments per reunir els més de 4.000 euros per habitatge que els ha costat i per poder organitzar les obres.

La seua presidenta, Montse Sanjuan, lamenta que no “se’ns ha ofert cap ajuda per escometre els treballs, més enllà dels fons Next Generation amb què també hauríem hagut d’aïllar tèrmicament les façanes, una cosa que no era viable econòmicament per a la majoria dels veïns”.

Construïts el 1940, els blocs militars són uns dels pocs exemples a Lleida del racionalisme arquitectònic, un corrent sorgit després de la Primera Guerra Mundial i estès per tot el món durant la primera meitat del segle XX que defensa el funcionalisme dels edificis i l’absència de decoració. El disseny dels blocs destaca per la seua distribució interior, ja que “els pisos tenen quatre habitacions i totes tenen una finestra que dona a l’exterior, l’estructura és molt òptima”, afirma Sanjuan.

Denuncien l’acumulació de brossa a Alcalde Costa

Els veïns del barri d’Instituts-Sant Ignasi denuncien l’acumulació constant de bosses d’escombraries i altres residus als tres contenidors ubicats a l’encreuament entre els carrers Alcalde Costa i Ramon Soldevila, una zona amb nombroses terrasses de bars i més negocis. La presidenta de la junta veïnal, Montse Sanjuan, assegura que “fa anys que reclamem solucionar el problema” i proposa instal·lar dos contenidors més, així com moure’ls més cap avall de Ramon Soldevila “perquè no es vegin en un carrer per als vianants com a Alcalde Costa” i posar-los a l’altre costat de la via.