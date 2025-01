Un multireincident amb 46 antecedents roba pernils i garrafes d'oli en un súper

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Garrafes d’oli d’oliva i pernils. Aquest és el botí, a més de diners, que un lladre multireincident –li consten 46 antecedents– va sostreure ahir a la matinada d’un supermercat de la Mariola. Es va emportar els articles en un carro. L’home, de 40 anys i que va intentar fugir al ser descobert, va ser arrestat pels Mossos d’Esquadra com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb força. També li constava en vigor una ordre de detenció i ingrés a la presó.

Els fets van tenir lloc al voltant de les 3.00 hores quan es va produir un robatori amb força en un supermercat de la plaça Galícia. A l’arribar, les patrulles van comprovar que l’autor o autors havien forçat la reixa, sostret el calaix de la caixa enregistradora i diversos articles. Al local no van trobar ningú. Posteriorment, una de les patrulles que buscava pels voltants va veure un carro de supermercat carregat de garrafes d’oli davant de l’entrada d’un dels edificis dels Blocs Joan Carles.

Quan van entrar al portal van trobar més garrafes d’oli i pernils per terra i un individu que fugia corrent escales amunt. Els agents el van seguir, fins que va saltar per una finestra de les escales cap al pati del celobert. Finalment, els agents van poder accedir-hi i arrestar-lo. Una vegada identificat, van comprovar que a l’home li constava una ordre de detenció i ingrés a la presó. L’arrestat, que compta amb un total de quaranta-sis antecedents, passarà pròximament a disposició judicial per aquest robatori i presumiblement ingressarà a la presó al tenir l’ordre.