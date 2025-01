Els menús sense carn de porc indignen els ramaders

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

“No té cap sentit que s’exclogui de la dieta la carn de porc, la produïm aquí i és saludable.” Així va valorar Rossend Saltiveri, responsable del sector porcí a Unió de Pagesos, la decisió de l’ajuntament d’eliminar-la dels entrepans i dels menús del menjador social municipal de la Panera. “Demanarem a l’ajuntament que s’ho replantegi”, va afirmar, i va indicar que “una dieta equilibrada i sana ha d’incloure la carn de porc, que a més és de proximitat”.

Saltiveri va recordar que fa temps també hi va haver polèmica per la supressió de la carn de porc de menús escolars a Barcelona, i que el seu sindicat va reivindicar també que es mantingués.

UP, JARC i Asaja destaquen que és un producte de proximitat i que Lleida és líder en el sector porcí

Per la seua part, Jordi Siscart, de JARC, va manifestar que “no ho el veiem correcte i no estem d’acord que s’aparti un producte carni que s’elabora a Lleida, que és una de les principals productores de l’estat”. En aquesta línia, va opinar que caldria oferir dos opcions: una per a les persones que vulguin carn halal i una altra per a les que vulguin carn de porc.

Va destacar que a Lleida “hi ha molts ramaders del sector porcí” i va considerar que el fet que les institucions públiques estiguin eliminant aquesta carn de menús que en depenen, com per exemple en menjadors escolars de Barcelona, suposa “un menyspreu” per a aquests ramaders. Finalment, va assenyalar que la seua organització té previst decidir avui si reclama formalment a l’ajuntament que rectifiqui aquesta decisió.

Pere Roqué, d’Asaja, va destacar que fa pocs dies “el conseller d’Agricultura va dir que el 50% dels menús d’equipaments públics havien d’estar fets amb productes de proximitat, i està clar que a Lleida la carn de porc ho és”.

Va precisar que entén que hi hagi usuaris de l’alberg que no vulguin menjar porc i que puguin optar per menús que no incloguin aquesta carn, però va indicar que també n’hi ha d’altres que sí que volen menjar-ne. També va dir que demanaran a la Paeria que rectifiqui. “Crec que algú no ha calculat la importància que la carn de porc estigui present al menú”, va afegir, i va apuntar que “penso que l’alcalde no ho sabia”.

Tal com va publicar aquest diari ahir, el nou contracte de prestació del servei del menjador social municipal estableix d’una banda que els entrepans d’embotit no podran portar carn de porc, i de l’altra, indica que tampoc n’hi podrà haver als menús dels dinars i sopars i que la carn ha de tenir el certificat halal, que acredita que s’ha seguit un procés respectuós amb els principis de la religió musulmana.