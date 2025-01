Operaris de maquinària i tècnics d'aigües, els treballs amb més demanda

Operadors de maquinària d'obres, tècnics de riscos laborals i d'aigües i logopedes van ser alguns dels treballs amb més demanda a les comarques de Lleida el 2024, segons les últimes xifres de l'Observatori del Treball del departament d'Empresa. En el conjunt de Catalunya van ser els podòlegs i mecànics del sector de l'aviació.

Treballs com tècnic de construcció, de prevenció de riscos laborals i d’aigües, operador de maquinària d’obres, logopedes o enginyers mecànics van ser alguns dels més demanats a les comarques de Lleida l’any passat, però no van ser els que més contractacions van registrar. Així ho constaten les últimes dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu del departament d’Empresa, una eina que permet calcular les ocupacions més sol·licitades a tot Catalunya i per comarques, així com la contractació mitjana els últims mesos i el nivell de qualitat de les condicions laborals que aquestes ofereixen.

“És una eina que pren com a referència els contractes firmats l’any passat i que a partir de la seua anàlisi ens permet establir quines professions són les més ben posicionades partint de la demanda, contractació, condicions i durada del lloc de treball”, va dir ahir a Lleida el secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, on es va reunir amb la Paeria de Lleida per planificar la campanya agrària (vegeu el desglossament) i va aprofitar per presentar les últimes xifres d’aquesta eina.

Al Segrià l’ofici amb més demanda és operari de telers, mentre que a la Segarra, logopedes

Amb les dades d’aquest portal web es poden establir tres referències: les professions que més demanda van tenir l’any passat, les que més contractacions van registrar i les més ben “posicionades”, que es calcula partint dels contractes firmats, les seues condicions i la seua demanda.

Al Segrià, per exemple, la més demanada va ser operari de maquinària d’obra, però de la que hi va haver més contractes va ser la de professor universitari, mentre que les més ben posicionades van ser operari de telers i, curiosament, mariners.

A la Segarra el més buscat van ser els logopedes; a l’Urgell, tècnics de prevenció de riscos laborals; i a la Noguera, enginyers mecànics, mentre que a les Garrigues van ser tècnics de tractament d’aigües. Respecte als oficis que més contractacions van registrar, al Pallars Jussà van ser cambrers; a l’Alt Urgell i Alta Ribagorça, instructors d’activitats esportives, i a la Val d’Aran, ajudants de cuina.

A Catalunya, l’ofici més buscat va ser el podòleg, el més contractat, artesans i operaris, i l’ocupació més ben posicionada va ser la d’analista i el d’especialista en bases de dades.

Reunió de Paeria i Generalitat per planificar junts la campanya agrària

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i el tinent d’alcalde d’Acció Social, Carlos Enjuanes, es van reunir ahir amb el secretari de Treball, Paco Ramos, i el director del Servei Públic d’Ocupació (SOC), Juan José Torres, per definir junts la gestió de la campanya agrària i l’atenció als seus treballadors. Enjuanes i Ramos van assenyalar que estan pendents del nou reglament d’estrangeria, que entrarà en vigor al maig per veure “com podem atendre els processos de regularització de les persones en situació irregular que venen a buscar feina en la campanya”. En aquest sentit, Lleida es va oferir la setmana passada per acollir una prova pilot per regularitzar persones sense papers perquè treballin durant la campanya. Ramos va afegir que, a banda de l’atenció d’aquestes persones, també valoren com formar-les, orientar-les i acompanyar-les en el procés.