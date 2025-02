La banda de narcos desarticulada des de Lleida va encarregar l'assassinat de l'estibador de Montgat

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'home assassinat mentre esmorzava a la terrassa d'un bar a Montgat, a Barcelona, el passat mes de novembre, va ser víctima d'una revenja. Segons han avançat La Vanguardia i El País, i han confirmat fonts policials, uns sicaris van acabar amb la seua vida per deutes amb el narcotràfic.

La víctima treballava d'estibador al Port de Barcelona i estaria vinculat amb una banda dedicada al tràfic de cocaïna que entrava la droga a través del Port. Així, la Guàrdia Civil hauria pogut estirar del fil d'una investigació més gran que instruïa el jutjat instrucció 3 de Lleida sobre el grup. En les converses telefòniques entre els diferents membres de la banda s'haurien trobat proves de l'encàrrec per treure's del mig l'estibador de Montgat.

El cas, batejat com Miltruck-Frenchi, va començar el 4 de gener del 2022 amb la intervenció en una nau del polígon El Segre de 620 quilos de cocaïna ocults a l’interior del rotor d’un generador elèctric procedent de Panamà que tenia per destinació una societat que tenia com a administrador un empresari lleidatà, en la que ha estat la partida més gran trobada a la demarcació (22 milions d’euros), com va avançar SEGRE

El cervell de l'organització hauria estat qui va planificar l'assassinat des de la presó, juntament amb quatre persones més. El preu pel seu cap va ser de 200.000 euros. De les converses intervingudes també es desprèn que poques setmanes abans de l'assassinat, la víctima també hauria intentat matar el cap de la banda, contractant també uns sicaris.