Agredeixen 4 mossos per 'alliberar' un familiar detingut al jutjat

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Insòlita situació la que es va viure ahir al matí al jutjat de guàrdia de Lleida. Un arrestat per robatori que passava a disposició va intentar escapar ajudat per familiars quan tornava al calabós. Quatre agents dels Mossos d’Esquadra van resultar ferits lleus i dos homes, de 63 anys i 39 anys, van ser detinguts pels delictes d’atemptat a l’autoritat i resistència. Després d’això, la jutge va decretar presó provisional per al parent arrestat per “la manifesta voluntat de sostreure’s de l’acció de la justícia”, que va quedar clara pel “fet d’haver-se intentat escapar mentre tornava als calabossos del jutjat, després de la celebració de la compareixença per resoldre sobre la seua situació personal, arribant a sortir al carrer, aprofitant l’actuació dels seus familiars”.

Els fets van ocórrer al voltant de les 10.00 hores després que l’arrestat declarés davant de la jutge i quan era traslladat pels agents al calabós del Canyeret. Va ser en aquell moment quan familiars que eren al carrer van accedir de manera sorprenent a l’interior i es va produir l’aldarull. Els agents dels Mossos i el personal de seguretat privada van actuar i van demanar reforços. Al lloc van acudir diverses patrulles perquè custodiessin el jutjat de guàrdia.

La magistrada considera que hi ha “una manifesta voluntat de sostreure’s de l’acció de la justícia”

Finalment, dos homes de 39 i 63 anys van ser arrestats com a presumptes autors dels delictes d’atemptat contra l’autoritat i resistència. Quatre policies van resultar ferits lleus amb contusions i rascades. Els agents van romandre a l’interior de l’edifici judicial del Canyeret fins passat al migdia. Posteriorment, la jutge de guàrdia –Instrucció 4– va dictar l’ordre de presó per a l’home detingut, I.G.G., motivat principalment en dos aspectes: el risc de reiteració delictiva (compta amb nombrosos antecedents) i el risc de fuga, argumentant que s’havia intentat escapar per eludir “l’acció de la justícia”.

Acusat d’assaltar un bar de la Mariola el desembre passat

■ I.G.G., de 35 anys, va ser arrestat pels Mossos d’Esquadra com a presumpte autor d’un robatori amb força, concretament per un assalt comès la matinada del passat 23 de desembre en un restaurant situat als Blocs Joan Carles, a la Mariola. El propietari de l’establiment va denunciar que havien forçat la porta d’entrada amb una palanca i que li havien sostret els diners de dos màquines recreatives i de la caixa i cartrons de tabac.Els Mossos van obrir una investigació i, entre altres proves, van obtenir els enregistraments de la càmeres de seguretat en els quals s’observaven tres individus. En van reconèixer un com a I.G.G. a causa del seu llarg historial delictiu. Molts dels antecedents que té són per delictes contra el patrimoni.