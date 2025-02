La Paeria encara no té totes les càmeres de la Zona de Baixes Emissions

La Zona de Baixes Emissions (ZBE) va entrar en funcionament l’1 de gener passat, però l’ajuntament encara no ha instal·lat totes les càmeres i lectors de matrícula que controlen les entrades i sortides d’aquesta àrea, que en la fase inicial i fins al 2028 inclou tot el Centre Històric. Així ho va assegurar ahir la tinenta d’alcalde de Mobilitat, Cristina Morón, que va assenyalar que “encara ens falta posar dos càmeres i tres lectors de matrícules que ens han d’arribar de la Generalitat, però esperem poder col·locar-los les properes setmanes”. Va afegir que aquestes primeres setmanes la ZBE “ha funcionat amb total normalitat” i que entre abril i maig començaran a enviar avisos per als conductors que la incompleixin. Un període de gràcia que durarà fins al juny, moment en què començaran a multar els infractors. Així mateix, Morón va assenyalar que estan pendents que la Generalitat posi en marxa el sistema informàtic que controlarà els accessos a la ZBE.

D’altra banda, Morón i la portaveu adjunta del PSC de Lleida, Marina Díaz, van destacar que en el ple municipal de divendres passat van acordar la dissolució del consell de l’Àrea Residencial Estratègica (ARE) perquè la Paeria avanci en el desenvolupament d’aquest sector urbanístic situat entre Cappont i la Bordeta “on hi ha projectats 3.500 habitatges, la meitat de protecció oficial”. Van apuntar que demanaran més recursos a la Generalitat per millorar la seguretat a l’Horta i van remarcar que van aprovar tirar endavant el nou contracte per a l’enllumenat públic, que ahir va sortir a licitació. Tindrà una durada de 12 anys, està pressupostat en 32 milions d’euros i permetrà que tot l’enllumenat de la ciutat sigui 100% amb tecnologia led.