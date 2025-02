Una veïna de Tremp declara que l'ex la va agredir sexualment dos cops després de colar-se al seu pis

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Audiència de Lleida ha jutjat aquest dijous un home acusat d'agredir sexualment l'exparella dues vegades, el febrer i el març del 2024, després de colar-se al seu pis de Tremp per la teulada, malgrat que tenia vigent una ordre d'allunyament. Durant el judici, la dona ha explicat que l'ex acudia de nit al seu domicili begut i drogat, i que la despertava per mantenir relacions sexuals. Malgrat que ella s'hi negava, ha dit que finalment va "cedir" perquè se n'anés i perquè estava "bloquejada i esgotada psicològicament". La defensa ha reconegut dues agressions sexuals sense penetració i ha demanat per a l'home 7 anys i mig de presó. Per la seva banda, la Fiscalia i l'acusació particular han sol·licitat una condemna de 22 anys i mig de presó.

Durant la vista, l'acusat ha declarat que la seva exparella li va donar una clau del portal de l'edifici situat a la plaça del Mercat i que era ella qui li obria la porta del pis, situat a la tercera planta. L'home ha admès que anava molt begut i drogat, però ha negat que la forcés sexualment. En aquest sentit, ha dit que era "impossible" que la penetrés perquè "gairebé no podia aguantar-me dret" i el seu penis no podia respondre als impulsos sexuals en l'estat en què es trobava.

Durant el judici, els Mossos han declarat que van acudir al domicili alertats per la dona. Després de buscar-lo per l'edifici, finalment van trobar l'acusat amagat sota el llit d'una de les habitacions i el van detenir. Els agents han corroborat que l'home feia pudor d'alcohol i que, si bé no és "fàcil" ni "raonable" accedir a l'immoble per les teulades dels edificis adjacents, és "factible" fer-ho.

Les acusacions rebaixen la pena

Inicialment, les acusacions demanaven una pena de 27 anys i mig de presó per a l'home, però finalment han demanat que se li apliqui l'atenuant d'intoxicació en una de les agressions sexuals perquè s'ha acreditat que anava begut i drogat. D'aquesta manera, han rebaixat en quatre anys, fins als 22 anys i mig de presó, la petició de condemna per a l'acusat.

En concret, la Fiscalia i l'acusació particular sol·liciten 15 anys de presó per una agressió sexual amb penetració ocorreguda el 21 de febrer; 6 anys de presó per una altra agressió en què va intimidar i va fer tocaments a la dona l'1 de març; i 1 any i mig de presó per un delicte continuat de trencament de condemna amb l'agreujant de multireincidència. L'home ja ha estat condemnat en cinc ocasions per trencar les ordres d'allunyament contra la dona.

L'acusat diu que va presenciar un crim

D'altra banda, durant el judici l'home ha declarat que després de ser condemnat a finals del 2022 a fer treballs comunitaris i a seguir un tractament de rehabilitació arran d'un trencament de condemna, se'n va anar a viure d'okupa "en un càmping de la Pobla de Segur". L'home ha assegurat que allà va ser "testimoni d'un homicidi" i que està investigat per què ho va dir "tres o quatre mesos després".

En aquest sentit, ha assegurat que si no fos per ell, "no haguessin trobat la víctima". Tot apunta que l'home es refereix al cadàver d'una dona de 28 anys que l'octubre del 2023 van localitzar enterrada en un hort de Torallola, a la Conca de Dalt, al Pallars Jussà. Segons ell, tot això el va "angoixar" molt i va fer que tornés a consumir.