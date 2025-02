L'antic col·legi Balàfia tindrà 25 dormitoris per allotjar sensesostre

El projecte redactat per la Paeria per transformar en un hub cívic l’antic col·legi Balàfia, que es troba en desús des que es va fusionar amb l’escola Pinyana en el nou centre Minerva, inclou 28 habitacions, 25 de les quals seran per allotjar temporalment fins a 28 persones en risc d’exclusió i 3 habitatges per a un total de 14 persones en el marc del Casal de la Dona o la Casa Lila, com la denomina habitualment l’ajuntament.

El projecte preveu no només l’adequació del complex, sinó l’ampliació de dos dels seus tres edificis. Així, preveu el tancament dels porxos d’un costat i la construcció de nous nuclis de comunicació verticals, a més d’adaptar l’equipament en matèria d’accessibilitat i seguretat.

Una part del pati es convertirà en plaça pública i s’obrirà la pista esportiva als veïns

Així mateix, en dos de les cobertes s’adequaran terrasses amb pèrgoles i l’exterior s’urbanitzarà de nou amb diferents tipus de paviment i zones enjardinades, se substituirà l’actual tanca perimetral i una part s’enderrocarà per crear una plaça pública de lliure accés. A l’altre extrem del complex serà demolida part de la grada ubicada darrere de les porteries perquè els veïnts també puguin fer servir la pista esportiva.

Tal com va anunciar la Paeria, el primer edifici acollirà un centre de recursos per a dones, el segon serà un servei residencial temporal per a persones en situació d’exclusió social i el tercer acollirà espais d’ús comunitari. La documentació del projecte detalla que a la primera planta del primer edifici hi haurà el Casal de la Dona, amb deu llocs de treball, i en la segona s’habilitaran tres habitatges, dos per a quatre persones i un per a sis, i un espai comú amb cuina, menjador i sala d’estar. En aquest immoble també hi haurà despatxos d’atenció individualitzada, una zona de canguratge, un espai de coworking, un centre de recursos i sales multifuncionals. A l’edifici per a l’allotjament de persones en risc d’exclusió es contemplen 10 habitacions individuals a la primera i a la segona planta, 12 més i 3 de dobles. En total, 25 habitacions per a 28 usuaris. També hi haurà menjador i cuina-office, un espai d’acollida, nou despatxos i una sala per a formació i tallers. Es reserva la zona de pati entre el primer i el segon edifici per als usuaris d’aquest servei.

A l’últim edifici, destinat a ús comunitari, s’adequarà un gran espai a la planta baixa que es podrà compartimentar en tres sales diferenciades, i a l’exterior s’instal·larà una pèrgola per fer ombra. A la primera planta hi haurà sis sales més petites i un espai d’ús comú.