De la UdL al top 50 del MIR

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El sevillà Jonathan Vargas, graduat en Medicina de l’última promoció de la Universitat de Lleida (UdL), ha aconseguit la 45 millor nota d’entre els 13.771 aspirants que es van presentar a l’examen MIR del 25 de gener passat. Explica que “em vaig començar a preparar des del principi de l’últim curs per poder anar una mica més tranquil a la recta final, i des del juny fins al gener vaig anar a una acadèmia d’Oviedo per preparar-me amb classes, simulacres i moltes hores d’estudi”. Detalla que els últims mesos va estudiar unes deu hores de dilluns a divendres, però “vaig intentar respectar molt els meus horaris de descans, vaig continuar fent esport diàriament i els caps de setmana organitzava plans amb els meus amics, la qual cosa em va ajudar a desconnectar i a no acabar saturat”. Destaca la importància de cuidar la salut mental i afegeix que “la meua família i amics em van donar moltes forces, sobretot durant els dos últims mesos, quan estava una mica més desgastat”.

Vargas va aterrar a Lleida des de Sevilla fa gairebé set anys. “És molt lluny de casa meua, però he estat a gust i vaig decidir quedar-me tota la carrera”. El jove considera que Lleida destaca pel seu gran ambient universitari, que “em va ajudar a sentir-me còmode i dona molta vitalitat a la ciutat”. Així mateix, assegura que “la facultat de la UdL em va agradar i és molt propera, ens coneixem tots perquè som pocs i vaig poder resoldre de tu a tu els problemes administratius que vaig tenir, una cosa que no passa en gaires llocs”.

Quan va arribar a Lleida, Vargas no sabia gens de català. Explica que “al principi em va espantar una mica, però m’hi vaig acostumar en els primers dos o tres mesos perquè és bastant semblant al castellà”. Després de fer moltes classes i diversos exàmens en català, el sevillà assegura que “l’idioma no em va semblar cap problema” per venir a estudiar a Catalunya.

D’aquí a uns quants mesos, Vargas haurà d’escollir una de les 9.007 places de Metge Intern Resident (MIR) que el ministeri de Sanitat ofereix per a 46 especialitats mèdiques. El jove, que dubta entre Cardiologia i Dermatologia, explica que “torno a casa després de gairebé set anys, ara investigaré com funciona la docència de cada una a Sevilla”. Vargas assegura que “m’agradaria treballar a la sanitat pública per aportar alguna cosa al sistema i ajudar les persones vulnerables”, però alerta de la seua situació de “molta precarietat, amb una important falta de personal per unes condicions laborals molt dolentes”. D’altra banda, valora que el seu examen MIR va ser “bastant injust, amb preguntes ambigües i respostes una mica contradictòries. Ens preparem i ens esforcem molt, mereixem un examen digne i que el ministeri estigui a l’altura dels opositors”.

Una parella russa aconsegueix el primer i el quart lloc de l’Estat

Fins a quatre aspirants extracomunitaris han aconseguit una de les deu millors notes de tot l’Estat en l’últim examen MIR. El primer i el quart millor resultat provenen de la Universitat Estatal de Sant Petersburg, a Rússia. Són Oleg Logunov i Dolla Logunova, una parella de metges col·legiats a València que tenen un fill. Així mateix, el cinquè i el sisè lloc són d’estudiants argentins: de Buenos Aires i Còrdova, respectivament. Els 6 llocs restants del top 10 provenen de l’Estat. El tercer i vuitè són d’estudiants de la Universitat de Barcelona.Pràcticament totes (el 99,86%) les persones que es van presentar a la prova la van superar. El 64,59% són dones i el 35,41 per cent, homes. A la de Medicina hi va haver 15.114 inscrits, dels quals es van presentar 13.711, el 90,72%. Medicina Familiar i Comunitària, l’especialitat amb un dèficit més gran a la sanitat pública, és la que compta amb més places, 2.508 en total.