Acusat de mossegar un home i arrancar-li part d'una orella

Publicat per A.G.B. Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fiscalia sol·licita una condemna de quatre anys de presó per a un home acusat d’arrancar part d’una orella a un altre durant una agressió en un pub de Lleida la matinada de l’1 d’agost del 2019. La víctima va patir la deformació del cartílag i, per això, el Ministeri Públic sol·licita que el processat indemnitzi l’acusat amb 22.810 euros. Està previst que el judici se celebri dijous vinent a l’Audiència de Lleida.

Els fets van ocórrer durant la matinada de l’1 d’agost del 2019 en un local de lleure nocturn quan, segons l’escrit del Ministeri Públic, l’acusat va clavar diversos cops i va mossegar l’orella de la víctima, que va perdre’n una part. També va patir policontusions i danys al telèfon mòbil.

Per tot plegat, la Fiscalia considera que l’acusat és autor d’un delicte de lesions amb deformació d’un membre i sol·licita que se li imposi una pena de quatre anys de privació de llibertat.

També que indemnitzi el perjudicat amb 22.810 euros per la seqüeles.

El febrer de l’any 2023, un veí de Lleida de 57 anys va acceptar una pena d’un any de presó per arrancar d’una mossegada part de l’orella del seu veí durant una discussió en un portal del barri de Pardinyes. El judici havia de celebrar-se a l’Audiència de Lleida, però les parts van arribar a un acord en el qual l’acusat va admetre l’agressió. A banda de la pena de presó, el condemnat va haver d’indemnitzar la víctima amb 8.700 euros per les lesions causades.