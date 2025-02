Més de 30 multes al dia: aquest és el resultat del cotxe amb lectors de matrícula que 'vigila' la zona blava de Lleida

El vehicle que llegeix les matrícules dels cotxes aparcats en zones blaves, batejat per la Paeria com Visual Car, ha generat una mitjana de més de 30 multes al dia, des de la seua posada en marxa el juny de l’any passat fins al 31 de desembre del 2024. En set mesos, ha efectuat 214.800 lectures de matrícules, de les quals s’han derivat 5.613 sancions, la qual cosa implica que els conductors infractors són un 2,6 per cent del total.

Per tant, tenint en compte que els diumenges i els dies festius les zones d’aparcament regulades amb parquímetre no estan actives, la mitjana de multes emeses pel Visual Car és d’una trentena al dia, o d’unes vuit-centes al mes. Les sancions oscil·len entre els 60 euros per sobrepassar el límit de temps, els 70 per no posar tiquet i els 100 per utilitzar fraudulentament el sistema de control de temps (pagar per aparcar en una zona diferent).

El vehicle equipat amb càmeres amb lectors de matrícules circula en el mateix horari que patrullen els vigilants que van a peu. A l’inici de posar-lo en marxa, la Paeria va indicar que prioritzen el control d’espais regulats amb parquímetre que acumulen queixes per “ús fraudulent” per part de tallers mecànics o les que són més efectives per als lectors de matrícules, com el pàrquing del Rectorat, la plaça del Dipòsit o els solars de Governador Montcada o de Tallada-Veguer de Carcassona-Boters.

El Visual Car disposa de dos càmeres instal·lades sobre la part superior que s’orienten de manera que poden captar les matrícules dels cotxes que estan aparcats tant en bateria com en línia. Després de llegir-les, el sistema connecta amb una base de dades i comprova si el conductor ha pagat el tiquet i si segueix en vigor o bé ja ha expirat. Si determina que hi ha infracció, el vigilant que viatja al cotxe amb càmera baixa i constata si és cert i, en cas afirmatiu, imposa la sanció corresponent. Aquest nou sistema de control de la zona blava va ser un compromís que va adquirir l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana quan es va fer càrrec d’aquest servei. Aquest no és l’únic vehicle encarregat de vigilar infraccions de trànsit, ja que des del maig del 2021 n’hi ha un altre que sanciona els cotxes aparcats en doble fila o en altres zones prohibides, com guals o espais per als vianants. Es tracta del CiviCar de la Guàrdia Urbana, que el 2023 va emetre 2.293 denúncies, del total de 10.495 que la Policia Local va imposar per aparcar malament.