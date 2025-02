Més de 7.000 excrements de gos queden sense recollir cada dia als carrers de Lleida

Més de 60 estaques clavades a cada punt de la plaça de Castella als punts on hi havia excrements abandonats. - ESCOCELLS LLEIDA

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per

Lleida és una de les ciutats de l'Estat amb més excrements de gossos als carrers, segons l'OCU, i l'associació Escocells Lleida ho constata al col·locar fins a 70 estaques vora cada excrement abandonat en sis places de la capital. Plantegen instaurar un sistema d'identificació de l'ADN de les mascotes per poder-ne analitzar la procedència.

Als carrers de Lleida ciutat es deixen abandonats cada dia més de 7.000 excrements de gos, tenint en compte que hi ha 18.531 gossos censats (juliol del 2024) i que “la Paeria constata que aproximadament el 20% dels propietaris no recullen els excrements”, segons afirma l’associació Escocells Lleida, així com que la majoria de les mascotes surten a fer les necessitats dos vegades al dia. Tot això sense considerar els gossos que no estan registrats, així com que Palma, Lleida i Huelva van ser les ciutats més mal valorades de l’Estat el 2023 per la quantitat d’excrements abandonats, segons l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU). Escocells Lleida, que vetlla per la preservació dels arbres, també alerta que una de les principals causes de la seua mort és el contacte amb les orines. “Molts arbres tenen la part més baixa del tronc esblanqueïda i l’escorça desgastada a causa de l’àcid”, afirmen.

Tal situació va portar els voluntaris de l’associació a iniciar un treball de camp a començaments de l’any passat per constatar els danys que les orines i excrements de gossos causen al mobiliari urbà i a la salut pública. Així, van escollir una mostra de sis places i parcs de tota la ciutat on van clavar petites estaques al costat de cada excrement abandonat. Van arribar a posar-ne 70, totes les que tenien, en una petita part dels jardins de Primer de Maig, en menys d’una tercera part de la plaça de Tiurana, a la plaça de Castella o al Parc de l’Aventura.

Als jardins del Primer de Maig, la plaça de Tiurana, la plaça de Castella o el Parc de l’Aventura

“No pretenem criminalitzar ningú, nosaltres també tenim gossos i només volem millorar la imatge de la ciutat”, afirmen portaveus d’Escocells Lleida, que lamenten que “ens hem de canviar de calçat quan sortim a passejar les nostres mascotes perquè sempre trepitgem caques”. Asseguren que “volem treballar de la mà amb la Paeria per trobar mesures que puguin solucionar aquesta falta de neteja i civisme”.

L’ajuntament obliga els propietaris de gossos a portar bosses per recollir les deposicions quan surten a passejar, i insta a diluir les orines amb aigua “sempre que sigui possible”. Els membres d’Escocells Lleida consideren que hauria de ser obligatori, com es preveu aprovar enguany a Barcelona, i també demanen estudiar la possibilitat d’implantar un sistema d’identificació de l’ADN de les mascotes. Aquest sistema, que ja s’ha implantat a la Seu d’Urgell o el Pont de Suert i funciona en grans ciutats com Màlaga, permetria analitzar la procedència dels excrements i agilitzaria les multes. “Lleida té l’oportunitat de ser la primera capital de província catalana a implantar-ho”, afegeixen. Així mateix, consideren insuficients els onze espais oberts (parcs) i tancats (pipicans) per a mascotes i demanen que n’hi hagi almenys un a cada barri de la ciutat.

D’altra banda, Escocells Lleida proposa instal·lar petits pals de formigó amb forats a les voreres perquè hi orinin els gossos. “Podrien construir-los els joves que participen en programes de l’Institut Municipal d’Ocupació (IMO)”, conclouen els seus portaveus.