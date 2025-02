Veïns denuncien l'aparició de xeringues al Turó de Gardeny

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Veïns del Turó de Gardeny han denunciat l’aparició de xeringues i altre material utilitzat per toxicòmans entre el passeig Onze de Setembre, a escassos metres de la bressol, del col·legi Magí Morera i de l’institut Castell de Templers i el Museu del Clima. Una situació que, asseguren els veïns, és habitual. “És insuportable veure com aquesta zona és plena d’escombraries: roba, motxilles, plàstics, ampolles, llaunes de cervesa.. però el més greu i perillós són les xeringues amb sang que hi ha tirades per tot arreu”, va dir una veïna. La presidenta de l’associació de veïns del Turó de Gardeny, Montse Muixí, va dir que aquestes xeringues es trobaven entre l’escola bressol i la pujada a Gardeny. “Per la zona pernocten persones sense llar, fa temps vam detectar les xeringues, vam avisar la Guàrdia Urbana i ens consta que patrullen regularment la zona, però demanarem més vigilància”, va dir Muixí, que demanarà a la Paeria posar càmeres a la zona perquè no es repeteixin aquestes situacions i altres incidents, com les carreres il·legals a l’entorn del Turó.