Els portals immobiliaris ja tenen la seua previsió per a aquest 2025

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els portals immobiliaris auguren una arrencada de 2025 amb un nombre d’hipoteques que es mantindrà "fort", després d’un 2024 que ha tancat amb un notable increment en la concessió de crèdits, impulsat per la gran demanda i la "gana" de la banca per finançar noves operacions. A més, confien que es produeixin addicionals descensos en els tipus d’interès de les hipoteques que es formalitzin en els propers mesos.

Segons ha declarat María Matos, directora d’Estudis de Fotocasa, "el 2024 tanca com el segon millor any hipotecari des dels últims 14 anys, només superat per 2022." Matos també vaticina que en aquest 2025 "les hipoteques a tipus fix aniran guanyant terreny".

En la mateixa línia, Juan Villén, director general d’Idealista Hipoteques, opina que "el tipus fix seguirà guanyant terreny les hipoteques mixtes aquest 2025" i que "la pujada del preu de l’habitatge continuarà sustentant l’increment en import mitjà".

Proximitat a màxims històrics

Per la seua part, des del Consell General dels Col·legis Oficials d’Agents de la Propietat Immobiliària d’Espanya consideren que el 2025 "les xifres d’hipoteques s’aproximaran a les dades més altes de la sèrie històrica". Això es deurà a una demanda que "continuarà sent estable", a les "bones condicions hipotecàries" i a l’"interès del comprador estranger".

Accessibilitat a l’habitatge, en dubte

Tanmateix, no són tot bones notícies. Ferran Font, director d’Estudis de Pisos.com, ha anticipat que "els preus de l’habitatge continuaran creixent davant del previsible augment de les transaccions". Com a conseqüència, adverteix que "l’accessibilitat a l’habitatge no millorarà de manera generalitzada".

En resum, el sector immobiliari afronta el 2025 amb optimisme quant al mercat hipotecari, esperant que es mantingui el dinamisme i que les condicions de finançament continuïn sent atractives. No obstant, l’encariment de l’habitatge podria contrarestar en part aquests efectes positius, dificultant l’accés a la compra per a certs segments de la població.