Els primers 40 habitatges de lloguer social de Mangraners estaran disponibles al setembre

L’ajuntament i la promotora Solucions Magraners 88 SL han anunciat aquest migdia que les obres per construir 121 pisos de lloguer social a Els Mangraners avancen més ràpid del previst i que al setembre ja es podrà entrar a viure en una quarantena d’aquests, mentre que la resta estarien disponibles a partir de març o abril del proper any. Un anunci que ha fet l’alcalde, Fèlix Larrosa, que ha recordat que la previsió inicial era que aquests habitatges, repartits pels carrers Albi, Cambrils i Enric Roca Peralta, no estarien acabats fins el juny de 2026 i que un 25% , uns 35, es reservaran per a menors de 35 anys. Així mateix, uns altres 6 pisos seran per a persones amb mobilitat reduïda.

Els lloguers oscil·laran entre els 415 i els 504 euros mensuals i per optar a un d’aquests habitatges els sol·licitants han de ser majors d’edat i demanar-ho a l’Oficina Local d’Habitatge del carrer Cavallers abans de l’1 de juny. "Allà es farà el primer filtre, que consistirà a demanar-los la documentació que justifiquin la seua situació econòmica i personal i cada unitat familiar interessada haurà de tenir uns ingressos anuals que oscil·lin entre els 29.000 i els 46.000 euros aproximadament", ha dit Larrosa, que ha recordat que la construcció d’aquestes promocions es fa gràcies a la col·laboració amb la promotora i el finançament dels fons Next Generation i l’Institut Català de Finances. Ha afegit que tots els habitatges seran d’una o dos habitacions, comptaran amb plaça de pàrquing i seran totalment sostenibles energèticament. Una vegada passin el procés de selecció de l’ajuntament, la promotora farà el garbellament final de sol·licitants.

L’alcalde ha afegit que preveuen dur a terme operacions similars a aquesta en diversos punts de la ciutat amb l’objectiu d’oferir habitatge assequible, especialment per als millors de 35 anys. "Ja hem posat a disposició de la Generalitat diversos solars per fer habitatges com les d’aquí i amb incentius econòmics per als promotors", ha afegit Larrosa.