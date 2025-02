El president provincial de Vox i diputat va assessorar la principal comunitat musulmana de Lleida

Publicat per S. COSTA D. Redactor de Local Verificat per Creat: Actualitzat:

El diputat al Parlament de Vox per Lleida i president provincial d'aquest partit d'ultradreta espanyolista des de 2023, Rafael Villafranca, va assessorar l’any passat a una comunitat musulmana per optar a la concessió d’un solar municipal en el polígon industrial del Camí dels Frares per construir una mesquita. Concretament, Villafranca va actuar en representació de la Comunitat Islàmica de Cooperació i Unió de Lleida i Comarca del Segrià (CICU) i va presentar al·legacions en contra de l’aprovació inicial del plec de clàusules administratives que han de regir aquesta concessió, que inicialment anava a tenir una durada de 50 anys i l’actual diputat demanava que s’ampliés fins els 75 i que la concessió fos gratuïta. Aquesta votació es va fer durant el ple de novembre de 2023 i les al·legacions les va presentar el gener de 2024. Aleshores, Villafranca encara no havia estat nomenat candidat de Vox per Lleida per a les eleccions catalanes de l’any passat, però sí que era el seu president provincial, segons consta a la pàgina web del partit. Vox és un partit que es caracteritza pels seus missatges contra la immigració ia el que anomena "islamització".

En relació amb la CICU, és la comunitat musulmana més nombrosa de Lleida ciutat, fins fa 2 anys estava al Palau de Vidre i ara resa en un cobert de Fira de Lleida.

El regidor del PP, Roger Melero, ha estat el que ha denunciat aquest fet i ha instat Vox a "aclarir la seua postura" sobre l’obertura de centres de culte musulmans a la ciutat. "Demanem coherència i que Vox Lleida aclareixi quina és la seua postura definitiva, ja que hi ha discrepàncies entre el que defensa el grup municipal i el partit de Vox a Lleida, per tant, que s’aclareixin," ha dit Melero. Ha afegit que el seu partit, el PP, han mostrat “fermament en contra de l’obertura de qualsevol centre de culte musulmà a la ciutat”.

La portaveu de Vox en la Paeria, Glòria Rico, ha assenyalat que "ha estat una sorpresa" veure que Villafranca presentava aquestes al·legacions en nom d’aquesta comunitat musulmana i que "parlarem a nivell intern perquè s’expliqui". Així mateix, ha recordat que quan va presentar les al·legacions "no era el candidat de Vox per a les eleccions catalanes", però sí el seu president provincial. Així mateix, Rico ha mostrat el seu rebuig a què la Paeria faci una concessió d’una finca municipal perquè es pugui construir una mesquita.