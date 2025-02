La Paeria de Lleida preveu fins a 20 milions d'euros en projectes de l’Agenda Urbana als barris de la primera corona de la ciutat

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

La Paeria de Lleida preveu una inversió de 20 milions d'euros en projectes d’estratègia de l’agenda urbana 2023-2029 que es desenvoluparan en barris de la primera corona de la ciutat, és a dir els que se situen més enllà del centre. Segons l’alcalde Fèlix Larrosa són els “primers barris extramurs” on hi viuen més de 48.700 persones que es veuran beneficiades d’aquest programa que arrenca amb l’aprovació del pla d’actuació integral. Un 30% de les actuacions hauran d’estar lligades a polítiques de sostenibilitat. L’equip de govern ha organitzat l’execució del pla amb 3 projectes diferents que comptaran amb un total de 16 actuacions. Se n’exclou el Centre Històric perquè la Paeria vol presentar-lo com a candidat al nou Pla de barris que prepara el Govern.

Larrosa ha explicat que dels 20 milions d'euros d’inversió, el 40% provindrà dels fons Feder i la resta seran propis i d’altres ajudes, especialment de l’Ajuntament. Les actuacions incloses ja es comptabilitzen des del 2023, per tant, hi ha feina feta, i el pla es desenvoluparà fins al 2029. Larrosa també ha remarcat que si al final no poden comptar amb recursos de fora, els projectes es tiraran endavant igualment perquè s’assumeixen com un “quadern de ruta” que el govern municipal vol impulsar els pròxims anys.

El primer dels tres projectes estima una inversió de 8,3 milions d'euros i està lligat amb les “noves oportunitats” amb 8 actuacions de millora d’espais urbans, altres de previsió de risc de catàstrofes, i mesures per combatre el canvi climàtic, entre d’altres. També es preveu la creació d’espais compartits per a empreses i actuacions de prevenció d’inundabilitat al marge dret del Segre, al barri de Noguerola, la naturalització de rambles verdes i la compra d’habitatge amb ingressos de la Paeria que preveu aconseguir per aquestes actuacions. Així mateix, es farà la conversió de 10 parcs infantils en parcs inclusius i s’impulsarà l’Espai Cívic del Clot com a espai de convivència i cohesió social.

En aquest punt, també hi entra la millora de la seguretat de la ciutat amb noves tecnologies i un projecte de regeneració urbana i social als blocs de la Mariola.

El segon projecte, batejat amb el nom de “retallem distàncies” preveu una inversió de 10 milions d'euros i incidirà en la implantació de carregadors elèctrics, autobusos elèctrics a totes les línies de la ciutat. El tercer projecte, amb una previsió d’inversió d’1,6 milions d'euros preveu eines i plataformes per apropar l’administració al ciutadà i millores en l’eficiència energètica en 7 edificis municipals.