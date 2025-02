Uns 200 veïns de Sucs i seixanta a Raimat protesten contra el futur porta a porta

Uns 200 veïns de Sucs s’han concentrat aquesta tarda davant de l’ajuntament pedani per protestar contra la recollida porta a porta que preveu implementar la Paeria en aquesta Entitat Municipal Descentralizada, a més de a Raimat i Llívia, amb el nou contracte d’escombraries, que entraria en vigor a partir de 2026. L’alcalde pedani, Guillem Boneu, ha dit que ja porten recollides 230 firmes en contra d’aquest nou model. "Creiem que amb el sistema d’illes de contenidors i conscienciant els veïns es podria reciclar igual o més que amb el porta a porta", afirma. Afegeix que el fet de deixar les bosses al carrer atrauria animals com gats o rates que trencarien les bosses i llavors reciclar no serviria de res". Està previst que Boneu comparegui en el ple de la Paeria de demà durant el debat per aprovar inicialment el plec de condicions del nou contracte d’escombraries per explicar el seu rebuig de la recollida porta a porta.

A Raimat també hi ha hagut una concentració de protesta amb uns seixanta veïns. Critiquen que "es vol implantar un model que no ha funcionat a Pardinyes i Balàfia i ho volen fer sense informar ni consultar abans els veïns". Des de la junta de l’EMD de Raimat s’han remès al comunicat de dimarts passat, en el que demanaven una consulta ciutadana i reforçar el servei. L’alcalde de Raimat, Ivan Fernandez, també compareixerà demà en el ple.