Liciten la concessió per al futur mercat de Fleming

L’operador que assumeixi la gestió del mercat municipal de Ronda-Fleming i porti a terme la reforma haurà de pagar un cànon mínim anual de 145.214,74 euros a l’ajuntament, a més d’assumir íntegrament la reforma total de l’equipament. Així figura al plec de clàusules administratives de la concessió demanial d’aquest mercat, la licitació del qual va ser publicada a la plataforma de contractació de la Generalitat, i que estableix que el cànon mínim de la licitació serà de 48,23 euros per metre quadrat a l’any, que multiplicat per la superfície que ocuparà, 3.018,88 metres, dona aquests 145.214 euros. La licitació de la concessió és el primer pas per iniciar la reforma d’aquest mercat, que està molt degradat i només té ocupades 5 de les 30 parades.

La idea del consistori és que al mercat s’instal·li un gran supermercat mitjançant concessió perquè faci de “locomotora comercial” de l’espai. També es reservaran 300 metres quadrats que estaran sota gestió directa per l’ajuntament i que cedirà a paradistes locals. D’aquesta manera, els 3.010 metres quadrats que disposarà la concessionària per al seu nou supermercat es repartiran en dos zones. A la planta baixa en tindrà 1.434,34 i al pàrquing, que es condicionarà per obrir-lo al públic, 1.576,54 metres quadrats.

El termini per presentar ofertes a aquesta concessió demanial expira el 19 de setembre. Una vegada s’adjudiqui i formalitzi el contracte, la concessionària tindrà 6 mesos per presentar el projecte executiu d’obres i uns altres tres per iniciar els treballs una vegada el projecte hagi rebut l’aval de la Paeria. Finalment, la reforma del mercat haurà d’estar acabada als 12 mesos del seu inici, de manera que el nou mercat de Ronda-Fleming podria veure la llum durant la primavera del 2027. La concessionària també haurà d’assumir la reforma de l’espai reservat per l’ajuntament per als paradistes, a banda del seu manteniment, neteja i conservació.

En relació amb els cinc paradistes que hi ha actualment al mercat de Ronda, l’ajuntament els ha ofert la possibilitat de traslladar-se al de Cappont i Balàfia mentre durin les obres. Podran quedar-se allà de forma fixa i tenir parada a Fleming quan reobri.