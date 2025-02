Pla municipal de 20 milions per “transformar” els barris cèntrics

Publicat per Marc Carbonell Lleida Creat: Actualitzat:

La Paeria demanarà fins a 8 milions dels fons europeus Feder per a la millora urbana dels barris més cèntrics del voltant del Centre Històric: Instituts, Escorxador, la Mariola, Universitat, Noguerola, Rambla Ferran-Estació, Clot i Balàfia, on viuen més de 48.700 veïns. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va explicar ahir que l’ajuntament ha presentat un pla d’actuació integrat (PAI) a una convocatòria estatal amb què podrà rebre finançament europeu de fins al 40% dels 20 milions d’inversió previstos.

“La resta el finançarem amb fons propis i amb ajuts d’altres administracions, com la Generalitat”, va explicar. La tinenta d’alcalde Carme Valls, per la seua part, va indicar que algunes actuacions es porten a terme des del 2023 i que el termini arriba fins al 2029.

“Si no tenim recursos externs tardarem més, però assumirem el mateix quadern de ruta”, va assegurar Larrosa. El Barri Antic s’exclou perquè tindrà un projecte propi que optarà al pla de barris de la Generalitat, va afegir.

El primer paquet, valorat en 8,3 milions, inclou l’adequació de l’edifici de Capitania com a viver d’empreses (1,5 milions), la construcció dels murs per evitar la inundabilitat en el marge esquerre del Segre (1 milió), la creació de boscos urbans, senders arbrats i la renaturalització de carrers com Mossèn Reig i Paer Casanovas (1,3 milions), la compra i rehabilitació d’habitatges per ampliar el parc públic (1,1 milions), l’adaptació de deu parcs infantils perquè siguin inclusius i accessibles (405.000 euros), la creació del nou hub cívic del Clot (714.863 euros), la millora de la seguretat amb noves tecnologies (703.328 euros) i la “regeneració urbana i social de la Mariola” (1,4 milions), especialment als blocs del grup Mariola. En aquest sentit, Larrosa va assegurar que “estem a punt d’adjudicar el pla de millora urbana” al barri.

D’altra banda, el segon grup contempla actuacions per gairebé 10 milions, entre les quals s’inclouen l’adquisició de 4 autobusos elèctrics i els seus carregadors (3,4 milions) i la posada en marxa dels tres edificis previstos per al hub cívic de Balàfia (6,5 milions).

Finalment, hi ha un tercer paquet d’1,6 milions per al servei d’oficina d’atenció ciutadana 360 (938.000 euros), la millora del sistema d’informació geogràfica (131.139 euros), la plataforma de videoatenció a la ciutadania (70.180 euros) i la implantació de sistemes d’eficiència energètica en 7 edificis municipals (520.870 euros): el teatre de l’Escorxador, l’escola bressol Gargot, la bressol i ludoteca de Gardeny, les escoles Magí Morera i Joan XXIII i el Calidoscopi.

Pescadors proposen construir un espigó al riu

Una setantena de veïns i representants de col·lectius de la ciutat van assistir ahir al primer dels tallers participatius que la Paeria organitza per decidir els futurs usos del marge dret del parc de la canalització. “L’alcalde ens va comentar la possibilitat de construir algun tipus d’espigó, ens agradaria tenir un espai per practicar la pesca esportiva amb seguretat en un espai digne”, va valorar Miquel Hellín, president de la Societat de Pescadors Esportius de Lleida.

Per la seua part, Veni Ros, Mercè Jornet i Alexandra Descarrega, de l’associació de veïns de Cappont, van plantejar crear una “zona de lleure per a famílies amb bancs, papereres, fonts d’aigua, zones d’ombra i alguna cafeteria”. Van incidir en la necessitat de millorar l’accessibilitat, per a la qual cosa van proposar instal·lar “algun tipus de pont mòbil per travessar el riu pel mateix parc, com el que ja hi va haver fa anys”, i també van destacar que “la transformació de la zona serà molt positiva, però és molt important que hi hagi un manteniment i vigilància”.El taller per discutir els usos de la zona batejada com les “platges de Lleida” forma part del projecte participatiu Imaginem.