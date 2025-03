Comença l'enderroc de l'edifici esquerdat al carrer Nord de Lleida

Publicat per segre Imatges: Santi Costa / Magdalena Altisent Creat: Actualitzat:

Els treballs per enderrocar l'edifici de pisos del número 3 del carrer Nord de Lleida han començat aquest dilluns, després que la Paeria desallotgés els quinze residents i declarés l'immoble en ruïna imminent el passat 21 de febrer en aparèixer esquerdes. L'ajuntament va donar cinc dies naturals als propietaris per demolir-lo. Van acceptar i ara el consistori l'enderroca de forma subsidiària

Segons l'arquitecte municipal, l'enderroc s'allargarà entre 10 i 15 dies, ja que s'ha d’executar amb cistelles elevadores ja que no es pot entrar al bloc. En aquest sentit, explica que a mesura que es vagin treient els sostres, els residents hi podran entrar per recollir objectes personals i també es buscarà els gats que estarien en un dels habitatges i que no van poder ser rescatats.

Afectacions en el trànsit de rambla Ferran

Els treballs de demolició de l'immoble obliguen a tallar un dels dos carrils de circulació de la rambla Ferran en direcció a Príncep de Viana. Cal recordar que l'altra calçada, en direcció pont Vell, està completament tallada per les obres de remodelació de la rambla.

Ampliarem la informació