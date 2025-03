Demanen presó per a una empresària per falsificar la firma d’un empleat

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

L’administradora d’una immobiliària de Lleida va negar ahir davant de l’Audiència de Lleida que hagués falsificat la firma d’un empleat en tres nòmines i va afegir que el denunciant va cobrar en efectiu. Tanmateix, els Mossos d’Esquadra, que van fer una pericial cal·ligràfica, van concloure que les firmes eren falses i que no les havia fet el denunciant, malgrat que no en podien determinar l’autoria. L’acusada s’enfronta a una condemna de dos anys de presó per un delicte de falsificació en document privat en concurs amb un delicte de temptativa de frau processal, que és la pena que sol·licita el Ministeri Públic. La fiscal va afirmar que “encara que no s’hagi pogut demostrar que ho firmés ella, sí que era la responsable que es presentessin aquestes nòmines [en el plet laboral contra l’empleat] perquè era l’única beneficiada” i ho va fer amb la intenció d’“enganyar” la jutge perquè donés la raó a l’empresa. L’acusada va afirmar que “ell firmava la nòmina i se li entregaven els diners perquè així ho va demanar perquè tenia un embargament. A més, jo no m’encarregava de la comptabilitat”. Dos exempleades van corroborar aquesta versió. En canvi, el denunciant va explicar que la va portar a judici perquè no li va pagar i llavors va descobrir que li havien falsificat la firma. A més de la pena de presó, la Fiscalia demana 360 euros de multa i 1.000 d’indemnització.