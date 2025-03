Ajornades sessions de quimioteràpia a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida per una avaria

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’hospital Arnau de Vilanova de Lleida s’ha vist obligat a ajornar sessions de quimioteràpia a causa d’una “avaria temporal”, segons van confirmar fonts del centre després que un pacient d’Urologia expliqués que “em vaig operar de càncer de bufeta el juliol passat, em vaig sotmetre a tractaments de quimioteràpia durant cinc setmanes, vaig descansar tres mesos com estava previst i vaig tornar fa dos setmanes per continuar amb el tractament, però la setmana passada ja no vaig rebre la trucada habitual de la infermera per programar la pròxima sessió”. Va assegurar que “vaig trucar a l’oficina d’atenció al pacient de l’Arnau i al departament de Salut, però no em van donar cap justificació ni em van derivar a cap altre centre, només vaig aconseguir que una infermera m’expliqués que hi havia un problema de subministrament de farmàcia i que estàvem afectats tots els pacients del servei”.

En efecte, indica que coneix cinc pacients més d’Urologia en aquesta mateixa situació. Fonts de l’Arnau, per la seua part, van afirmar que “no és més que una avaria temporal d’una campana de farmàcia, però no s’ha parat cap tractament, només s’han reprogramat de dia”. Van assegurar que la incidència es va resoldre ahir i que s’estan programant totes les sessions, així com que la demora no afecta l’efectivitat del tractament. El pacient afectat va assegurar ahir que encara no ha estat reprogramat.