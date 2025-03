Els joves de Lleida participen en el debat sobre els pressupostos de la Generalitat per al pròxim any

Publicat per Redacció Guissona Creat: Actualitzat:

El Consell de Joves del Plenari dels Infants i Adolescents de Lleida ha pres part, durant el mes de febrer, en el procés participatiu “Parlem de pressupostos”, impulsat per la Generalitat de Catalunya. Aquesta iniciativa té com a objectiu recollir l’opinió dels joves sobre la distribució dels recursos públics i garantir que la seva veu sigui tinguda en compte en l’elaboració dels comptes de l’any 2026. En total, hi han participat una quarantena d’alumnes de deu instituts de la ciutat, com el FEDAC, Lestonnac, Episcopal, Joan Oró i Ronda, entre altres.

El regidor de Joventut, Educació i Ocupació de l’Ajuntament de Lleida, Xavi Blanco, ha destacat la importància d’aquest procés, que promou la inclusió de la perspectiva dels drets de la infància en els pressupostos públics. Per primera vegada, el Consell de Joves de Lleida ha pogut expressar les seves preferències sobre les inversions prioritàries, una experiència que també té un vessant formatiu per introduir els adolescents en el funcionament de les finances públiques.

Les opinions recollides es plasmaran en un informe que es farà arribar al Plenari de la Infància i l’Adolescència de Lleida i que s’integrarà en un document general amb aportacions d’altres grups ciutadans de Catalunya. Aquest document es presentarà al Govern amb la finalitat d’influir en les decisions pressupostàries. El procés també ha comptat amb la col·laboració d’UNICEF, que ha desenvolupat una metodologia per avaluar la inversió en infància i adolescència dins els comptes públics.