Som Veïns denuncia una agressió a una veïna de la plaça Josep Solans de Lleida

L’associació de veïns del Centre Històric Som Veïns va denunciar ahir que una veïna de la plaça Josep Solans va ser agredida el 23 de febrer passat per un grup de persones que viuen al mateix edifici i que estarien implicades en els aldarulls de l’11 de febrer, quan hi va haver una batalla campal amb els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana que es va saldar amb tres detinguts i una veïna i tres agents ferits. L’agredida era “una veïna que recriminava l’actitud incívica i delictiva d’aquestes persones” i que quan anava a la feina va ser atacada per diverses dones a l’avinguda Balmes. “La van tirar a terra, la van apallissar i un agent dels Mossos fora de servei va veure l’aldarull, va intentar parar la baralla i detenir les agressores, però aquestes van avisar familiars i van aparèixer més persones per sumar-se a la baralla”, van assenyalar des de Som Veïns. Van afegir que al veure en perill la seua integritat física, l’agent va demanar reforços. “Que una veïna que denuncia actes delictius sigui amenaçada i apallissada és molt greu, fa la sensació que els dolents sempre guanyen i és una mostra més de la impunitat que semblen tenir”, va criticar l’entitat, que va afegir que la dona ho ha denunciat i que aquesta setmana es va celebrar una vista judicial.

Som Veïns també va recordar que al setembre va aparèixer una pintada a la plaça Josep Solans en la que amenaçava de mort els “xivatos”. L’entitat va culpar a Paeria i Generalitat de la seua inacció i va avisar que “el més greu està per succeir, l’amenaça de la pintada encara no s’ha fet realitat, però per poc”. La Paeria va assenyalar que aquests blocs els gestiona la Generalitat, que manté un pla de xoc amb més vigilància a la plaça i que prova d’això és que “la passada nit es van fer una desena d’identificacions que van culminar en actuacions per tinença de drogues”.

En llibertat el jove que en va apunyalar un altre dimecres

El jutjat de guàrdia de Lleida va decretar la posada en llibertat amb càrrecs per al jove detingut dimecres a la nit per la Guàrdia Urbana acusat d’apunyalar-ne un altre. Pel que sembla la víctima va reclamar a l’arrestat que li tornés 10 euros que li havia robat dos dies enrere. La Urbana el va arrestar com a presumpte autor dels delictes d’homicidi en grau de temptativa i robatori amb violència. La víctima va patir un tall a l’espatlla després que suposadament l’arrestat intentés clavar-l’hi al coll.

Paral·lelament, les associacions de veïns del Centre Històric i de Jaume I van demanar ahir més presència policial dels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana després dels últims incidents i per reduir el tràfic de drogues i robatoris. Ho van demanar en la reunió periòdica que fa la Federació Veïnal (FAV) amb aquests dos cossos policials, que van instar els veïns a avisar i denunciar qualsevol fet delictiu que vegin.